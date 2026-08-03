Quanto custa treinar na academia de Virginia Fonseca? Veja os preços e como garantir desconto na matrícula

A influenciadora Virginia Fonseca inaugurou oficialmente a Wegym, sua academia localizada em Goiânia, e revelou os valores dos planos oferecidos aos clientes. O empreendimento, que recebeu investimento estimado em R$ 5 milhões, chamou a atenção pela estrutura moderna e também por uma ação social lançada durante a semana de abertura.

O plano anual, com fidelidade de 12 meses, custa R$ 259 por mês. Já a matrícula tem taxa de R$ 50, mas os novos alunos poderão ficar isentos desse valor ao doar 4 quilos de alimentos não perecíveis, exceto sal e açúcar, até o próximo dia 7 (sexta-feira).

O anúncio foi feito pela própria Virginia nas redes sociais. Segundo ela, a campanha tem como objetivo incentivar a solidariedade já nos primeiros dias de funcionamento da academia.

“Tem a taxa de matrícula que é R$ 50, mas se você fechar nessa primeira semana, não precisa pagar. É só levar 4 kg de alimentos não perecíveis, exceto sal e açúcar”, explicou a influenciadora.

Lucro será destinado a instituições sociais

Além da arrecadação de alimentos, Virginia informou que todo o lucro obtido pela Wegym durante o primeiro mês de funcionamento será destinado a três instituições que atendem mulheres. Os nomes das entidades ainda não foram divulgados.

“Esse primeiro mês, o que a gente fizer de lucro vai ser doado para três instituições que cuidam de mulheres”, afirmou.

Como incentivo adicional, os primeiros alunos matriculados também receberão um perfume como brinde durante a semana de inauguração.

Estrutura e localização

A Wegym está localizada na Rodovia Transbrasiliana, 213, na Vila Redenção, às margens da BR-153, em Goiânia, uma das regiões mais valorizadas da capital. A academia ocupa uma área de aproximadamente 6 mil metros quadrados e oferece equipamentos de última geração para musculação, área de cardio, espaços destinados às aulas coletivas e ambientes planejados para proporcionar uma experiência premium aos alunos.

O funcionamento será diário, durante 24 horas por dia. Além disso, oferece uma área exclusiva para mulheres treinarem.

Nos últimos anos, Virginia Fonseca tem ampliado sua atuação no mundo dos negócios, investindo em diferentes segmentos. Com a abertura da Wegym, a influenciadora passa a atuar também no mercado fitness, apostando em um empreendimento voltado para saúde, qualidade de vida e bem-estar.

Ao anunciar a novidade, Virginia convidou os seguidores a conhecerem o novo espaço. “Vamos fazer matrícula, vamos treinar juntos. Quem fechar o plano anual paga R$ 259 por mês. E, levando os alimentos nessa primeira semana, também não paga a matrícula. Que Deus nos abençoe”, disse.