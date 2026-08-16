Marconi inicia campanha em culto em Rio Verde e prevê segundo turno

Candidato ao governo estadual pela coligação “Goiás Pode Muito Mais”, Marconi Perillo (PSDB) prestigiou, neste domingo (16), culto de ação de graças pelo aniversário de 60 anos do pastor e ex-vereador Wellington Rocha, dirigente da igreja Assembleia de Deus – Missão, em Rio Verde, no Sudoeste do Estado. Acompanhou o tucano a candidata a vice-governadora, Jacqueline Zaiden (PSDB). Natural do município, ela atua como produtora rural e líder classista na região.

A ida de Marconi à cidade marca o início oficial de sua campanha nas ruas e na internet, conforme previsto pela legislação eleitoral. “Estou aqui para render graças pela vida do pastor Wellington, um grande líder espiritual, e para rogar a Deus bênçãos, proteção e livramento ao longo da nossa caminhada. Que o Senhor nos dê as melhores palavras para falarmos com os eleitores e que Sua vontade seja feita em nossas vidas”, disse o tucano em entrevista coletiva ao final do culto, no qual foi saudado publicamente pelo aniversariante.

Marconi aproveitou a oportunidade para detalhar propostas para Rio Verde e municípios vizinhos, como os investimentos a serem feitos na saúde, sobretudo por meio de parcerias com hospitais filantrópicos e privados. “Os pacientes não merecem ficar nessas longas filas à espera de cirurgias e exames”, destacou o tucano, ladeado por candidatos a deputado estadual e a federal e pelos dois postulantes ao Senado da sua chapa: Iure Castro (Cidadania) e Ernesto Roller (PSDB).

Ele também falou sobre a importância de, em um eventual novo mandato, articular com o governo federal a criação da Universidade Federal de Rio Verde, desejo antigo dos moradores da região. “Este é um compromisso inarredável”, enfatizou. Abordou ainda o retorno de programas habitacionais, como o “Cheque Moradia” e o “Cheque Reforma” – este no valor de R$ 16 mil –, para “garantir dignidade” aos cidadãos em situação de vulnerabilidade social. Comprometeu-se, por fim, com a duplicação da rodovia estadual que liga o anel viário de Rio Verde a Montividiu.

Segundo turno

Na mesma entrevista, o candidato do PSDB foi questionado sobre a possibilidade de um segundo turno na corrida ao Palácio das Esmeraldas. “Haverá segundo turno, com toda certeza. Quem decide eleição não é a máquina pública, nem partidos ‘comprados’ pelo governo, mas sim a vontade de Deus e o voto do eleitor — este, sim, o verdadeiro ‘dono’ do processo eleitoral”.

No contexto de alianças, prosseguiu: “Ter um número menor de partidos ao meu lado me dá liberdade e independência para, ganhando a eleição, escolher a futura equipe sem pressão política. O atual governo, não. Ele comprou legendas para sua coligação. Eu, por outro lado, estou livre para definir secretários, assim como estive livre para escolher a minha vice”. Atualmente, Marconi conta com o apoio da Federação PSDB-Cidadania e dos partidos Democracia Cristã (DC) e PRTB.

Goianésia

Após o culto, Marconi e aliados seguiram para o “Encontrão da Terceira Idade”, realizado no Clube da Saudade, no Distrito Agroindustrial de Rio Verde. Às 17 horas deste domingo, o candidato lança oficialmente sua campanha em Goianésia, no Vale do São Patrício, com transmissão ao vivo pelo seu canal no YouTube (@marconiperillo).

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