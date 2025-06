Caiado e Gracinha celebram a 5ª edição do Arraiá do Bem

Uma noite de celebração e solidariedade marcou mais uma edição do Arraiá do Bem, realizado nesta quinta-feira (12/6) no Palácio das Esmeraldas, em Goiânia. O evento foi comandado pelo governador Ronaldo Caiado e pela coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado, que receberam os convidados para a quinta edição da festa junina solidária.

Líder do Goiás Social e anfitriã da noite, a primeira-dama enfatizou que o Arraiá do Bem contribui para fomentar ações focadas na melhoria da qualidade de vida de pessoas vulneráveis em todo o estado. “Hoje aqui mostramos a todos o quanto Goiás tem no seu povo o espírito de solidariedade. Porque enquanto nós estamos aqui, com alegria, estamos fazendo bem a muitas pessoas que precisam do nosso apoio”, afirmou Gracinha Caiado.

“Não tem nada melhor do que quando se governa com amor ao próximo, com solidariedade, com transparência, com condição de ver o povo goiano cada vez mais alegre, cada vez mais ciente de que aquilo que é produzido aqui é repassado para as pessoas”, afirmou o governador. Ele enfatizou a assertividade das ações sociais do Estado que, implementadas de forma integrada entre diferentes áreas do governo, são referência nacional na emancipação de famílias.

Neste ano, o Arraiá do Bem contou com barracas recheadas de comidas típicas, decoração com enfeites tradicionais e as apresentações de quadrilhas. O locutor Cuiabano Lima conduziu as atrações da noite. Entre os convidados, as duplas sertanejas Maiara e Maraísa, Edson e Hudson, além dos cantores Rayan Barreto, Hugo Vitti e Maluê. “Todo mundo que está aqui pode curtir o nosso show. Mas, na verdade, estamos aqui para ajudar o próximo”, afirmou a cantora Maiara. “Quero agradecer por dar essa oportunidade. A gente ama se engajar”, disse.

O vice-governador Daniel Vilela avalia que o evento se consolidou entre os goianos. “Estamos aqui hoje em uma festa maravilhosa para todos que têm um espírito solidário, que querem contribuir com as causas importantes do nosso estado”, enalteceu. “Essas coisas boas precisam ser mantidas”, afirmou ao fazer o compromisso de levar a iniciativa de sucesso adiante.

O Arraiá do Bem é realizado por meio de parcerias com a sociedade civil e iniciativa privada que contribuem com valores, alimentos e bebidas que são consumidas na festa. No ano passado, o Governo de Goiás conseguiu arrecadar quase R$ 1 milhão, que foram destinados a projetos sociais que apoiam entidades beneficentes e famílias em situação de vulnerabilidade social.

“O Arraiá do Bem é uma festa solidária”, afirmou a diretora-geral da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), Adryanna Caiado, ao reforçar que a entidade realiza assistência social junto a 700 instituições, com 6,7 milhões de atendimentos por ano. “A nossa intenção é que nós, juntos, possamos ajudar o próximo, as pessoas vulneráveis em todo o estado de Goiás”, acrescentou.

O evento teve a presença de integrantes da equipe de governo, bem como de inúmeras autoridades e representantes de vários segmentos. “A gente percebe que fazer o bem é sempre um sinal de graça e é sempre um sinal de uma bênção, é abrir portas”, afirmou o padre Marcos Rogério.

“São duas festas com o mesmo propósito. Aqui, feita com doações, a renda dos ingressos é toda revertida para as obras da OVG. No Serra Dourada, nós revertemos os alimentos para a OVG, mas lá tivemos a inclusão das pessoas que foram nos shows com aquele padrão”, avaliou o titular da Secretaria da Retomada, César Moura, ao citar a etapa realizada com a presença de mais de 100 mil pessoas.

