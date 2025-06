A Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa) informa que o laudo emitido nesta sexta-feira (13/06) pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária (LFDA) do Ministério de Agricultura e Pecuária (Mapa), referente à amostra coletada em uma propriedade no município de Montes Claros de Goiás, testou negativo para Influenza Aviária.

A notificação, recebida no dia 09/06, se referia à morte de aves de subsistência com sinais clínicos compatíveis com diversas enfermidades. Seguindo os protocolos do Programa Nacional de Sanidade Avícola (PNSA), fiscais estaduais agropecuários da Agrodefesa realizaram o atendimento técnico, em até 12 horas, com coleta de amostra e interdição cautelar da propriedade até a conclusão das análises.

A Agrodefesa reforça ainda que atua preventivamente e com rapidez para garantir a segurança sanitária da avicultura goiana, mantendo a confiança dos produtores, da população e dos mercados internacionais. As medidas de contenção adotadas durante a investigação seguiram os padrões exigidos e contribuíram para a agilidade e eficácia da resposta.

Embora o caso tenha tido resultado negativo, a vigilância permanece reforçada em todo o território estadual, com atenção especial à região notificada.

Já o laudo referente às mortes ocorridas no município de Santo Antônio da Barra ainda não foi liberado.

Orientação

A participação da população continua sendo fundamental: qualquer ocorrência de mortalidade ou sinais clínicos suspeitos em aves deve ser comunicada imediatamente à Agrodefesa. O canal oficial de atendimento é o WhatsApp (62) 98164-1128.

A Agrodefesa segue comprometida com a transparência, a segurança sanitária animal e a proteção da cadeia produtiva avícola de Goiás.

