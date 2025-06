Zoológico de Goiânia reabre nesta quinta-feira (12/6) após teste negativo para gripe aviária

O exame laboratorial realizado em amostras de um cisne negro do Zoológico de Goiânia deu negativo para o vírus Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (H5N1), segundo laudo da Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa). O exame foi realizado no Laboratório Federal de Defesa Agropecuária (LFDA) do Mapa, em Campinas (SP). Com o resultado, o Zoológico de Goiânia foi desinterditado e reabrirá a partir desta quinta-feira (12/6).

Segundo a Agrodefesa, o laudo foi concluído dentro do prazo previsto, descartando a suspeita inicial. Após uma nova vistoria técnica da agência, a investigação epidemiológica foi considerada encerrada.

A ave morreu no domingo (8/6) e, imediatamente, a administração do parque notificou a agência goiana e adotou as medidas zoossanitárias necessárias, seguindo os protocolos do Ministério de Agricultura e Pecuária (Mapa). Como medida preventiva, o Zoológico ficou fechado enquanto não havia o resultado do exame.

Durante este período, equipes técnicas permaneceram atuando em regime de plantão no local para monitoramento das aves e reforço dos protocolos sanitários existentes. O parque Zoológico volta a funcionar com total segurança zoosanitária para as espécies que lá habitam e os seus visitantes.

