O governador de Goiás Ronaldo Caiado (União Brasil) exonerou a secretária de Estado do Entorno do Distrito Federal (SEDF), Maria Caroline Fleury. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira (25). Ela estava à frente da pasta desde a criação dela, no começo da segunda gestão, em 2023.

Enquanto não há definição de um novo titular, a superintendente de Políticas de Desenvolvimento Urbano Integrado, Paula Tredicci, assumirá o comando da pasta de forma interina, por um período de até 90 dias.

Nos bastidores, a saída de Maria Caroline já era cogitada há algumas semanas. A própria destacou à servidores que esperava a decisão do governador. De perfil técnico, ela praticamente estruturou toda a pasta e superou as pressões iniciais de prefeitos que desejavam alguém com características políticas frente ao cargo.

Agora, uma nova especulação surge: a de que ela vai passar a trabalhar numa pré-candidatura em 2026, de olho numa cadeira na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego), em busca de reforçar a participação do entorno do Distrito Federal no legislativo goiano.

Nos bastidores, o ex-prefeito de Valparaíso de Goiás, Pabio Mossoró (MDB), é apontado como o favorito para assumir o cargo. Ele já era um nome cotado para assumir o cargo antes da posse de Maria Caroline no dia 6 de março de 2023. Entretanto, Caiado optou pelo perfil de Caroline. Na época, ele chegou a reclamar publicamente da escolha. “Ficou ruim a estratégia porque o governador disse que a decisão seria junto com os prefeitos e não foi”, disse em entrevista ao Jornal O Popular.