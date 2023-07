Caiado participa de seminário sobre Reforma Tributária em SP

O governador Ronaldo Caiado participa, hoje, a partir das 8 horas, do seminário “Reflexões sobre o texto aprovado da Reforma Tributária”, em São Paulo. O evento, organizado pelo Instituto Unidos Brasil, será realizado no Clube Monte Líbano e reunirá especialistas, parlamentares, entidades e empresários para debater o texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados, em julho, e que tramita no Senado Federal.

Ao lado dos senadores Laércio Oliveira (SE), Sérgio Moro (PR), Efraim Filho (PB) e Alan Rick (AC), o chefe do Executivo goiano participará, às 11h30, do painel “Avaliação política da PEC aprovada”. Durante o encontro serão discutidos os pontos cruciais da reforma e o impacto dela nos diversos setores econômicos dos entes federativos.