Caiado reafirma candidatura e critica Lula

Durante participação no 13º Fórum de Lisboa nesta quarta-feira (2), o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), reafirmou que será candidato à Presidência da República em 2026 — mesmo que o ex-presidente Jair Bolsonaro, atualmente inelegível, apoie outro nome da direita, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Caiado disse que só abriria mão da disputa em um cenário improvável: o próprio Bolsonaro voltar a ser elegível e concorrer novamente ao Palácio do Planalto. “Se o presidente Bolsonaro for candidato, existe um ponto de convergência nosso. Qualquer outro que seja candidato, eu serei candidato a presidente da República, independente de quem mais seja”, declarou.

O governador avaliou que, sem Bolsonaro na disputa, todos os pré-candidatos da direita partem do mesmo patamar. “Se ele não for e apoiar outro nome, como o Tarcísio, haverá um ponto de divergência, porque eu também estarei no processo”, afirmou.

Caiado defendeu que o primeiro turno deve ser o momento do debate dentro do campo da direita, e que eventuais convergências só devem ocorrer no segundo turno. “Se houver outras candidaturas à direita, o primeiro turno é para o debate, não para a convergência. Isso vem depois”, explicou.

Críticas a Lula

Além de reafirmar sua pré-candidatura, Caiado fez duras críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O goiano acusou o chefe do Executivo de promover um ambiente de conflito institucional e de atacar o Congresso Nacional. “Ele está colocando o Congresso como inimigo do povo, buscando desconhecer as regras da democracia. O Executivo está declarando guerra ao Congresso Nacional, dizendo que ele é o inimigo público número um do país”, disse.

Caiado também criticou o discurso polarizador do presidente. “Essa coisa do ‘nós contra eles’, de tratar o Congresso como vilão, é algo que preocupa. O que falta ao presidente é sentar para trabalhar, reunir, conversar, dialogar”, afirmou.

O governador chegou a questionar a capacidade de Lula para governar. “Ele é um homem idoso e está vivendo seu pior momento. Sinceramente, acho que ele está precisando ter mais juízo”, declarou. Segundo Caiado, Lula tem demonstrado uma “incapacidade completa de governar o país”. Ronaldo Caiado tem 75 anos e Lula, 79.

“O presidente da República deve buscar conciliação, pacificação. Você não governa divergindo nesse nível. É preciso equilíbrio, limites, diálogo com todos. Não se pode governar só com quem concorda com você”, concluiu.

