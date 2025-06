Um levantamento realizado pela plataforma Booking.com revelou os destinos mais buscados por viajantes brasileiros para o mês de julho, período tradicionalmente movimentado devido às férias escolares e à temporada de inverno, e Caldas Novas está entre os destinos mais buscados. Os dados, que se baseiam no volume de buscas por acomodações — e não necessariamente em reservas confirmadas —, mostram uma diversidade de interesses entre os turistas do país, com destaque para cidades serranas e litorâneas.

No ranking nacional, as cinco cidades mais pesquisadas foram São Paulo (SP), Gramado (RS), Rio de Janeiro (RJ), Campos do Jordão (SP) e Fortaleza (CE). Todas elas registraram aumento significativo nas buscas em comparação com o mesmo período do ano passado. Gramado se destacou com um crescimento de 65%, seguida por São Paulo e Rio de Janeiro, que tiveram aumento de 24%. Campos do Jordão e Fortaleza também cresceram, com 12% e 6%, respectivamente.

O cenário se mantém quando a análise foca no comportamento de busca de famílias brasileiras. Nesse recorte, Gramado lidera novamente com um crescimento expressivo de 89% nas buscas, indicando forte apelo entre os viajantes com filhos. Em seguida, aparecem Porto de Galinhas (PE), com aumento de 47%, Campos do Jordão, com 15%, e São Paulo, com 32%. Caldas Novas (GO), tradicional destino de turismo termal, aparece entre os cinco primeiros colocados, mantendo um volume de buscas estável em relação ao ano anterior. A cidade goiana reforça seu papel como uma das preferidas do público familiar durante o inverno.

No que diz respeito aos destinos internacionais mais buscados por brasileiros, o levantamento mostra uma predominância de cidades na América do Sul, com destaque para Santiago, no Chile, que lidera o ranking, e San Carlos de Bariloche, na Argentina. No entanto, cidades europeias também aparecem com força na lista. Paris, na França, registrou um aumento de 58% nas buscas, enquanto Lisboa, em Portugal, cresceu 33%. Orlando (EUA) também figura entre os destinos preferidos. Entre as famílias, Paris teve crescimento ainda mais expressivo, com alta de 106% nas buscas em relação ao mesmo período do ano passado, seguida por Buenos Aires (Argentina), além dos já citados destinos sul-americanos e norte-americanos.

Além das buscas por acomodações, a Booking.com também analisou o comportamento dos usuários da plataforma em relação a passagens aéreas. Os dados indicam um crescimento significativo nas pesquisas por voos, tanto para destinos nacionais quanto internacionais. No cenário interno, os maiores aumentos de interesse foram por voos para Porto Alegre (RS), com crescimento de 259%, Recife (PE), com 170%, Salvador (BA), com 103%, São Paulo (SP), com 100%, e Fortaleza (CE), com 86%.

No exterior, o destaque vai para Madri (Espanha), que teve crescimento de 198% nas buscas por passagens aéreas. Lisboa aparece em seguida, com 40% de aumento, acompanhada por Santiago (Chile), com 23%, Bariloche (Argentina), com 15%, e Buenos Aires (Argentina), com 9%.

O levantamento reforça a diversidade de interesses do turista brasileiro, que combina busca por lazer familiar, experiências culturais, clima ameno e opções internacionais acessíveis. Destinos como Caldas Novas, Gramado e Santiago se consolidam como escolhas frequentes, mostrando a força do turismo doméstico e regional nas férias de julho.