Caldas Novas oferece exames de endoscopia e colonoscopia gratuitos

Com o objetivo de zerar a fila de endoscopia, que hoje conta com mais de mil pessoas, em quatro meses, a Prefeitura de Caldas Novas passou a realizar os exames de endoscopia e colonoscopia de forma gratuita, no Hospital Municipal André Alla Filho.

De acordo com o secretário de Saúde, Rodrigo Brum, para o procedimento de colonoscopia, a rede de saúde também vai oferecer a medicação que compõe o kit, ingerido antes e depois do exame. “Trata-se de um medicamento que custa em torno de R$ 130 a R$ 140, e nos casos os quais forem necessário fazer a biópsia, o município também vai custear”, explicou.