Caldas Novas promove Dia D de vacinação contra a influenza

No próximo sábado, 23, o Governo de Caldas Novas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), vai promover o Dia D de vacinação contra a Influenza. A ação será realizada das 8h às 15h, na Câmara Municipal e tem objetivo de imunizar os grupos prioritários da população contra a doença e prevenir possíveis complicações.

O público alvo desta etapa, definidos pelo Ministério da Saúde, são: os idosos a partir de 60 anos; crianças com idade entre 6 meses e menores de 6 anos; gestantes e puérperas, até 45 dias após o parto; trabalhadores de Saúde e da Educação; portadores de comorbidades, comprovadas mediante laudo médico; pessoas com deficiência permanente; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo percurso; profissionais das forças de segurança e salvamento; população em situação de rua; caminhoneiros; funcionários do Sistema de Privação de Liberdade; população privada de liberdade com 18 anos acima, e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça que a vacinação contra a Influenza é fundamental para proteger a população contra a gripe. A doença respiratória pode levar a complicações graves, como pneumonia. Para receber a vacina, é necessário apresentar um documento de identificação com foto e a caderneta de vacinação. Os profissionais de saúde estarão seguindo todas as medidas de segurança e prontos para receber a população.