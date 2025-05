Calendário comemorativo dos 100 anos do Art Déco será lançado em Goiânia, nesta quinta

Neste ano de 2025, comemora-se os 100 anos do estilo Art Déco, movimento que surgiu na Europa nos anos 1920 e 1930 e que influenciou diversas áreas, como a arquitetura, o design, a moda, a pintura e o cinema. Goiânia se destaca como a principal capital art déco do Brasil, e a segunda do mundo – só fica atrás de Miami, nos EUA – com 22 edifícios e monumentos.

O desenvolvimento do Art Déco em Goiânia mistura-se com a história da própria capital. Conforme o produtor cultural e guia de turismo especializado no movimento, Gutto Lemes, desde o início de seu planejamento urbano na década de 1930, o Art Déco acompanha a capital goiana. “Os primeiros edifícios da capital, fundada por Pedro Ludovico Teixeira com um plano urbanístico moderno idealizado por Attílio Corrêa Lima e Armando de Godoy, foram construídos nas décadas de 1930 e 1940 sob forte influência desse estilo”, explica.

Comemoração

Por isso, celebrando seu centenário, Goiânia receberá um calendário comemorativo que será realizado ao longo do ano. Organizado pelo guia especializado, o lançamento da programação está agendado para quinta-feira, 15 de maio, no hotel Ibis Styles Goiânia Shopping Estação.

O evento de lançamento promete levar os convidados a uma viagem no túnel do tempo, com a exposição de carros de época, dos anos 1930 e 1940, do Clube do Veículo Antigo de Goiás (CVA), apresentação de chorinho feita pelos alunos do curso de Música do Instituto Federal de Goiás (IFG) e modelos a caráter. “Um poema de Pablo Neruda, do poeta chileno que se hospedou no Grand Hotel na década de 1940, também será declamado”, revela.

O estilo Art Déco também será traduzido para o paladar. O chef de cozinha André Marques, à frente do restaurante Fio da Meada do Ibis Styles Goiânia Shopping Estação, servirá um prato criado para o evento de lançamento, batizado como “Carne Serenada da Cidade Nova”. Ele leva um generoso pedaço de carne serenada bovina, assada lentamente, e servido sobre um leito de purê de cabotiá amanteigado com crisps de taiobá, é uma homenagem ao bairro pioneiro e ao espírito da nova capital e do movimento Art Déco.

“Este prato resgata a tradição sertaneja de assar carnes por longas horas, combinando a rusticidade da carne serenada com a suavidade do purê de cabotiá e a crocância da taiobá. A cabotiá, ingrediente comum em Goiás, ganha um toque refinado com manteiga, enquanto a taiobá, com sua originalidade e técnicas gastronômicas modernas, une o rústico ao elegante”, ressalta ele.

Programação

A programação do centenário foi elaborada por Gutto Lemes e conta com o apoio do Ibis Styles Goiânia Shopping Estação, Shopping Estação Goiânia e Instituto Federal de Goiás (IFG).

Entre as atividades, cujo detalhamento será anunciado no evento, estão iniciativas de capacitação para os profissionais da rede hoteleira, carreata de veículos antigos, 1ª Corrida Art Déco de Goiânia no centro histórico da cidade e palestras com convidados de outros estados.