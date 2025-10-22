search
Cidades

Câmara aprova criação do Programa Escola Cívico-Militar em Goiânia

Proposta é inspirada no modelo de sucesso dos Colégios Estaduais da Polícia Militar de Goiás


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 22/10/2025 - 18:18

cívico-militar
Proposta é inspirada no modelo de sucesso dos Colégios Estaduais da Polícia Militar de Goiás

O Plenário da Câmara aprovou, em primeira votação, nessa terça-feira (21), projeto de lei (PL 388/2025), de autoria do vereador Major Vitor Hugo (PL) e de coautoria do vereador Coronel Urzêda (PL), para criação do Programa Escola Cívico-Militar em Goiânia (PECM-Goiânia). A proposta segue para análise em comissão temática.

Segundo o texto, o programa tem como objetivos melhorar o ambiente escolar; elevar o desempenho acadêmico; e contribuir para a formação integral dos alunos, por meio de gestão compartilhada com apoio cívico-militar – sem interferência no conteúdo pedagógico. A iniciativa busca fortalecer valores como civismo, respeito, responsabilidade e patriotismo, além de promover disciplina, segurança e integração entre escola, alunos e famílias, garantindo ambiente propício à aprendizagem e à redução da evasão escolar.

Inspirado no modelo de sucesso dos Colégios Estaduais da Polícia Militar de Goiás, o PECM-Goiânia pretende replicar na rede municipal a mesma cultura de excelência, de civismo e de comprometimento que se mostra referência no estado.

Seguindo a linha de valorização desse modelo de educação, Major Vitor Hugo homenageou, em Sessão Especial realizada no último dia 16, alunos que se destacaram em nove Colégios Militares da capital. Na ocasião, o vereador se comprometeu em enviar R$ 700 mil para a Associação de Pais e Mestres do Colégio Militar Ayrton Senna.

Major Vitor Hugo foi fundador e o primeiro presidente da Frente Parlamentar de Apoio ao Ensino Militar, na Câmara dos Deputados, em 2019. Ele levou estudantes de ensino médio para conhecer a Academia da Força Aérea, em Pirassununga (SP), como forma de reconhecimento ao esforço dos alunos no aprendizado escolar.

Moraes esclarece alcance de decisão e Ifag anuncia retomada de obras rodoviárias

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

desfile Goiânia
Cidades

Desfile cívico-militar altera trânsito na Avenida 24 de Outubro para comemoração dos 92 anos de Goiânia

22/10/2025
acidente Rio Verde
Cidades

Acidente entre carreta e caminhão deixa dois mortos em Rio Verde

22/10/2025
Mabel anuncia envio de projeto de lei à Câmara para responsabilizar empresas por fios soltos em Goiânia
Cidades

Prefeitura vai propor lei que responsabiliza empresas por fios soltos em Goiânia

22/10/2025
Dois garis Comurg impediram o ataque - Foto: Comurg
Cidades

Pitbull ataca idosa e cachorro de pequeno porte em Goiânia

22/10/2025
MPGO deflagra Operação Vigília contra PCC em presídios de Goiás
Cidades

MPGO deflagra Operação Vigília contra PCC em presídios de Goiás

22/10/2025
desfile Goiânia
Cidades

Desfile cívico-militar altera trânsito na Avenida 24 de Outubro para comemoração dos 92 anos de Goiânia

22/10/2025
cívico-militar
Cidades

Câmara aprova criação do Programa Escola Cívico-Militar em Goiânia

22/10/2025
Zambelli extradição
Justiça

MP da Itália dá parecer favorável à extradição de Carla Zambelli

22/10/2025
Imagem captada da transmissão ao vivo do evento de filiação
Poder

Marconi Perillo falta a ato de filiação de Ciro Gomes ao PSDB

22/10/2025
Pesquisa