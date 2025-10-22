Câmara aprova criação do Programa Escola Cívico-Militar em Goiânia

O Plenário da Câmara aprovou, em primeira votação, nessa terça-feira (21), projeto de lei (PL 388/2025), de autoria do vereador Major Vitor Hugo (PL) e de coautoria do vereador Coronel Urzêda (PL), para criação do Programa Escola Cívico-Militar em Goiânia (PECM-Goiânia). A proposta segue para análise em comissão temática.

Segundo o texto, o programa tem como objetivos melhorar o ambiente escolar; elevar o desempenho acadêmico; e contribuir para a formação integral dos alunos, por meio de gestão compartilhada com apoio cívico-militar – sem interferência no conteúdo pedagógico. A iniciativa busca fortalecer valores como civismo, respeito, responsabilidade e patriotismo, além de promover disciplina, segurança e integração entre escola, alunos e famílias, garantindo ambiente propício à aprendizagem e à redução da evasão escolar.

Inspirado no modelo de sucesso dos Colégios Estaduais da Polícia Militar de Goiás, o PECM-Goiânia pretende replicar na rede municipal a mesma cultura de excelência, de civismo e de comprometimento que se mostra referência no estado.

Seguindo a linha de valorização desse modelo de educação, Major Vitor Hugo homenageou, em Sessão Especial realizada no último dia 16, alunos que se destacaram em nove Colégios Militares da capital. Na ocasião, o vereador se comprometeu em enviar R$ 700 mil para a Associação de Pais e Mestres do Colégio Militar Ayrton Senna.

Major Vitor Hugo foi fundador e o primeiro presidente da Frente Parlamentar de Apoio ao Ensino Militar, na Câmara dos Deputados, em 2019. Ele levou estudantes de ensino médio para conhecer a Academia da Força Aérea, em Pirassununga (SP), como forma de reconhecimento ao esforço dos alunos no aprendizado escolar.

