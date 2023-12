Câmara aprova projeto que nomeia BR-158 como Rodovia Maguito Vilela

O projeto de lei em homenagem à memória de Maguito Vilela (nº 4562/2023), apresentado em setembro pela deputada federal Flávia Morais (PDT-GO), foi aprovado pelo plenário da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira (20), em regime de urgência. A matéria propõe denominar o trecho da BR-158 entre os municípios goianos de Jataí – cidade natal do político – e Aragarças como Rodovia Maguito Vilela e seguirá para o Senado Federal para apreciação.

A parlamentar justificou a iniciativa pelo “legado de homem público notável” deixado por Maguito, “por ter atuado em favor de políticas públicas para Goiás e para o Brasil”. Na proposta, Flávia relembra a trajetória do político goiano, que foi vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, vice-governador e governador, tendo ainda sido nomeado vice-presidente do Banco do Brasil, em 2007, e vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), nos anos 90.

Morte

Maguito Vilela faleceu em 13 de janeiro de 2021, vítima da Covid-19, após vencer a eleição municipal para prefeito de Goiânia no ano anterior, com 52% dos votos válidos no segundo turno. Hospitalizado, chegou a tomar posse e sua partida causou grande comoção entre os goianos.