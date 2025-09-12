Câmara dos Deputados autoriza novo concurso público; salários chegam a R$ 29,4 mil

Câmara dos Deputados autorizou a realização de um novo concurso público, com vagas para as carreiras de Técnico Legislativo e Analista Legislativo. A publicação foi feita nesta quinta (11) pelo presidente da Casa, deputado Hugo Motta. A quantidade de vagas e a banca organizadora ainda não foram informadas, mas a autorização abre caminho para a publicação do edital nas próximas semanas.

A autorização contempla provimento imediato e formação de cadastro de reserva. Também há expectativa de que diferentes especialidades sejam contempladas, a exemplo do que ocorreu no certame de 2023 para Analista Legislativo (quando foram abertas 140 vagas imediatas e 609 para cadastro de reserva, sob organização da FGV). Naquele edital, as remunerações iniciais variavam de R$ 26,1 mil a R$ 34,8 mil, a depender da área. Para o novo concurso, publicações especializadas estimam salários atuais entre cerca de R$ 19,6 mil (Técnico) e R$ 29,4 mil (Analista), valores que serão confirmados no edital.

Outro dado que reforça a expectativa é o PLOA 2026, que prevê provimento de 56 cargos na Câmara dos Deputados. Embora a autorização não detalhe a distribuição dessas vagas nem substitua o edital, a reserva orçamentária é um indicativo de que nomeações podem ocorrer ao longo do próximo exercício, conforme a necessidade do órgão e o andamento das etapas

O último concurso (2023–2024) concentrou oportunidades em especialidades como Registro e Redação, Processo Legislativo e Gestão, Comunicação Social, Documentação e Informação Legislativa, além de áreas como Museologia, Engenharia e Medicina — todas de nível superior. Para o novo certame, expectativas iniciais apontam novamente para um leque amplo de especialidades, além da carreira de Técnico Legislativo (com áreas como Assistente Administrativo e Polícia Legislativa), mas os requisitos específicos (escolaridade, experiência e atribuições) serão definidos apenas quando o edital sair.

Para candidatos de Anápolis e de todo o estado de Goiás, a orientação é acompanhar os canais oficiais da Câmara e os Diários da Câmara dos Deputados, onde são publicadas as decisões administrativas e atos formais, além da página de “Recursos humanos e concursos”, que concentra informações sobre editais, provas e nomeações. Enquanto o edital não é publicado, vale revisar o conteúdo programático dos editais de 2023 — que podem servir como referência de matérias recorrentes — e organizar documentação básica (diplomas, certificados e comprovantes exigidos).

Assim que a Câmara divulgar o documento com regras, prazos e distribuição de vagas, traremos uma nova matéria com todas as datas de inscrição, taxa, cidades de prova, etapas (objetiva, discursiva, títulos e TAF, se houver), além de um comparativo do conteúdo cobrado por carreira.