Caminhão-baú pega fogo na GO-080, em Goiânia

Militares do Corpo de Bombeiros combateram o incêndio em um caminhão-baú na madrugada de hoje na GO-080, a cerca de 5 quilômetros do posto policial, no sentido Goiânia-Nerópolis.

Quando os bombeiros chegaram, a parte traseira do baú estava totalmente tomada pelo fogo. Eles agiram rapidamente no combate e ainda conseguiram preservar parte da carga. Havia mercadorias diversas, desde remédios, material para construção até produtos alimentícios e roupas.

Devido à complexidade, foram gastos cerca de 30 mil litros de água. A operação envolveu nove militares, três viaturas, 4,5 horas de combate. Depois, eles fizeram o rescaldo, garantindo a segurança do restante da carga e da via.