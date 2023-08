Caminho das Águas Itinerante chega a Senador Canedo

A partir do dia 21 de agosto, Senador Canedo, localizada na região metropolitana de Goiânia, dará as boas-vindas ao “Caminho das Águas Itinerante”, uma iniciativa educativa que abrange diversas escolas públicas da região. Sob o patrocínio da Jaepel Papéis e Embalagens e com a realização da NTICS Projetos, uma empresa pertencente ao Grupo Nest, essa ação ambiciosa visa alcançar cerca de quatro mil alunos e fornecer treinamento especializado para 100 professores da rede pública.

“A Jaepel apoia projetos que incentivam práticas sustentáveis e patrocinar o ‘Caminho das Águas’ nas escolas públicas é de extrema importância para promover a utilização consciente dos recursos e a educação ambiental para crianças e professores. Nosso objetivo é despertar a consciência da escassez de água e dos recursos naturais no planeta, e é crucial a abordagem através do ensino para crianças”, revela Edilza Amoroso, Diretora de Administração e Finanças da Jaepel Papéis e Embalagens.

O projeto é dividido em sete estações e percorre as escolas a bordo de um caminhão especialmente equipado. Em cada escola visitada, o caminhão oferecerá atividades práticas e lúdicas dentro de um circuito que inclui um questionário socioambiental, experiências de laboratório, vídeos interativos sobre o tratamento da água, uma estação de realidade virtual, jogos colaborativos, uma oficina criativa de reciclagem e a apresentação de uma peça teatral em linguagem lúdica.

Todas as ações foram cuidadosamente desenvolvidas para incorporar alguns dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU). Esses objetivos são compromissos globais assumidos por empresas e entidades civis para melhorar o estado do nosso planeta. “Este é mais um projeto da NTICS que visa transformar professores e alunos em agentes transformadores, fazendo com que eles absorvam e espalhem esse conhecimento dentro e fora do ambiente escolar”, afirma Igor Furniel, CEO do Grupo Nest.

O caminhão itinerante levará suas atividades primeiro à Escola Municipal Senador Canedo e seguirá por um itinerário que inclui a Escola Municipal Abdon Ferreira de Carvalho, Escola Municipal Dr. José Carneiro, Escola Municipal Aracy Amaral, Escola Municipal Deoclides Alves dos Santos, Escola Municipal Espírita André Luiz, Escola Municipal Dartnis José da Silva, Escola Municipal Jaime Ferreira Oliveira Júnior e a Escola Municipal João Soares da Silva.

Essa iniciativa representa um passo significativo em direção à conscientização ambiental, educação sustentável e engajamento da comunidade em Senador Canedo. Com o “Caminho das Águas Itinerante”, espera-se que as gerações futuras se tornem defensoras ativas da preservação dos recursos naturais e do planeta como um todo.