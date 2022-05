Campanha Aquecendo Vidas 2022 já começou

Da redação

O Governo do Estado, por meio da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e do Gabinete de Políticas Sociais (GPS), realiza a Campanha Aquecendo Vidas, com o objetivo de garantir proteção à população vulnerável nas noites de inverno. Em 2022, a Campanha distribuirá 70 mil cobertores adquiridos pelo Governo e arrecadará agasalhos novos e usados (em bom estado de conservação) doados em parceria com empresas e instituições.

Neste ano, as doações poderão ser entregues em nove pontos diferentes instalados em Goiânia, entre os dias 09 e 25 de maio. As peças serão distribuídas ao longo dos meses mais frios do ano a entidades sociais, famílias vulneráveis, pessoas em situação de rua e refugiados.

A Campanha Aquecendo Vidas 2022 conta com o apoio do Corpo de Bombeiros, Junta Comercial do Estado de Goiás (Juceg), Saneago, Associação Comercial e Industrial de Goiás (Acieg), Shopping Bougainville, Shopping Cerrado e Enel Goiás. Cada parceiro será responsável por um ponto de coleta dos agasalhos. As doações também poderão ser entregues no Palácio Pedro Ludovico Teixeira e na Sede da OVG.

Investimento

Realizada todos os anos pelo Governo de Goiás, OVG e GPS, a Campanha Aquecendo Vidas já distribuiu mais de 130 mil cobertores desde 2019, além dos 70 mil adquiridos para este ano. As mais de 200 mil peças compradas desde o início da gestão representam um investimento de R$ 6,5 milhões pelo Governo do Estado.

Pontos de coleta de agasalhos:

OVG: Rua T-14, Setor Bueno – Goiânia

Palácio Pedro Ludovico Teixeira: Rua 82, nº 400, Centro – Goiânia

Junta Comercial do Estado de Goiás (Juceg): Rua 260, Setor Leste Universitário – Goiânia

Corpo de Bombeiros: Avenida C-206, Jardim América – Goiânia

Saneago: Avenida Fued José Sebba, nº 1245, Jardim Goiás – Goiânia

Enel: Rua Gileno Godói, 02, Quadra A37, 505, Jardim Goiás –Goiânia

Shopping Bougainville: Rua 9, nº 1855, Setor Marista – Goiânia

Shopping Cerrado: Avenida Anhanguera, nº 10.790, Setor Aeroviário – Goiânia

Associação Comercial e Industrial do Estado de Goiás (Acieg): Rua 14, nº 50, Setor Oeste – Goiânia