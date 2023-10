Campanha Nacional de Multivacinação continua neste sábado (14)

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, disponibilizará nove pontos de vacinação, neste sábado (14/10), das 8h às 17h, quando será encerrada a Campanha Nacional de Multivacinação que teve início em 30 de setembro.

Até o momento, na capital foram aplicadas 33.246 doses de vacinas variadas, a maior procura tem sido pela vacina HPV Quadrivalente, que oferece proteção contra infecções persistentes e lesões pré-cancerígenas causadas pelo papilomavírus humano (HPV). Um total de 3.435 pessoas receberam a dose da vacina.

O superintendente de Vigilância em Saúde, Yves Mauro Ternes, uma maior conscientização sobre a importância da proteção contra o HPV, está levando mais pessoas a se vacinarem, principalmente entre 9 e 14 anos de idade. “Esse resultado se deve principalmente às campanhas que Goiânia tem promovido, inclusive junto às escolas, para melhorar as coberturas e, com isso, aumentar a proteção e controle de várias doenças, como o câncer causado pelo HPV”, explica.

A vacina contra Febre Amarela aparece em segundo lugar com 2.822 doses aplicadas. Depois vem as vacinas contra a Covid-19 com aplicação, até o momento, de 2.738.

As unidades de saúde estarão abertas entre 8h e 17h para receber as crianças e adolescentes até 15 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias), público alvo da campanha que objetiva aumentar a cobertura vacinal. A exceção fica por conta da 3ª Edição Viver Cidade, que ocorrerá no Residencial Jardim do Cerrado 3, das 8h às 13h

Unidades abertas no sábado

1 – Cais Vila Nova, Centro Avenida Industrial, s/n – Setor Leste Vila Nova

2 – Ciams Urias Magalhães, Rua Guajajaras Entre Ruas Caritos Madeiras e Paranaíba S/n, Setor Urias Magalhães

3 – Ciams DR Domingos Viggiano, Praça C-201, s/n, Setor Jardim América

4 – Centro Municipal de Vacinação CMV, Avenida Edmundo Pinheiro de Abreu, s/n, Setor Pedro Ludovico Teixeira

5 – USF São Francisco, Avenida das Palmeira, Qd. 89, Lt. 10, Bairro São Francisco

6 – USF Boa Vista, Avenida dos Ipês, Qd. Lt Área, Bairro Boa Vista

7 – CS Dr Afonso Honorato da Silva, Rua 01, Qd.E Lt.08, Setor Água Branca

8 – CS José Egídio Martins, Rua U-47, s/n, Vila União

9 – 3ª Edição Viver Cidade (das 8h às 13h), Avenida Brasil, s/n, Residencial Jardim do Cerrado 3

Fonte: Secretaria Municipal de Vacinação (SMS) – Prefeitura de Goiânia