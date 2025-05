Campo Alegre de Goiás recebe a 8ª edição do programa “Deputados Aqui” neste sábado

Campo Alegre de Goiás será o próximo município a receber o programa “Deputados Aqui”, idealizado pelo presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), deputado Bruno Peixoto (UB). A 8ª edição do evento acontece neste sábado, dia 31 de março, a partir das 8h, em frente à Prefeitura, localizada no centro da cidade.

O programa tem se consolidado como uma importante iniciativa do legislativo, levando atendimentos essenciais à população. Entre os serviços oferecidos estão ações na área da saúde, castração de cães, emissão de documentos, além de atividades recreativas para as crianças. As ações se concentrarão no centro de Campo Alegre.

Como parte da programação, será realizada também uma sessão solene, com homenagens a personalidades e lideranças de Campo Alegre que se destacam e contribuem para o desenvolvimento social e econômico do município.

O deputado Bruno Peixoto ressalta que o programa está em constante evolução, buscando sempre oferecer novos serviços e ampliar a atuação em todas as regiões do Estado.

“Estamos sempre ajustando e inovando para oferecer o melhor à população. Essa é uma parceria fundamental entre o Legislativo e o Executivo, que visa aproximar o Parlamento da comunidade e atender às necessidades de cada município, como Campo Alegre”, afirma Bruno Peixoto.

Ao final do evento, será servido um delicioso almoço como forma de confraternização com os moradores de Campo Alegre de Goiás.

