Bruno Peixoto participa do Goiás Social em Jussara e recebe título

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego), deputado Bruno Peixoto (UB), participou na manhã desta terça-feira, 27, do programa do Governo Estadual Goiás Social, realizado no município de Jussara, na região Noroeste do estado.

O evento contou com a presença da prefeita de Jussara, Maria Idali; da diretora-geral da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), Adryanna Caiado; do deputado federal José Nelto; dos deputados estaduais Wilde Cambão e Virmondes Cruvinel, além de vereadores, autoridades locais e lideranças regionais.

Durante a solenidade, o presidente da Alego foi agraciado com o Título de Cidadão Jussarense, uma propositura de autoria dos vereadores Adenilson José e Silva e Silmar Carlos de Souza, em reconhecimento pelos relevantes serviços prestados ao município.

Bruno Peixoto destacou sua alegria ao receber a honraria, que foi aprovada por unanimidade na legislatura passada. “Esse reconhecimento aumenta ainda mais o nosso compromisso em cuidar da cidade e do povo jussarense, que busca o apoio do poder público, seja por meio da apresentação de requerimentos no plenário, seja através de projetos de lei. Além disso, por meio do nosso projeto ‘Deputados Aqui’, conseguimos levar aos municípios atendimentos essenciais para a sociedade”, afirmou.

O Goiás Social é um programa do Governo de Goiás que tem como objetivo levar ações de cidadania, saúde, educação e assistência social aos municípios, promovendo inclusão e qualidade de vida para a população.

