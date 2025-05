Aparecida intensifica atendimentos do CadÚnico

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio da Secretaria de Assistência Social, realiza nesta semana a segunda edição do Mutirão do Cadastro Único (CadÚnico), com atendimentos gratuitos e intensivos no Centro Cultural José Barroso, no Setor Village Garavelo. A ação segue até sexta-feira, dia 30 de maio, das 8h às 17h. Ao todo, 20 atendentes estão disponíveis durante todo o dia para garantir agilidade e qualidade no serviço prestado à população.

O objetivo é facilitar o acesso de famílias de baixa renda a programas sociais como Bolsa Família, Mães de Goiás, Tarifa Social de Energia e Minha Casa, Minha Vida. Durante o mutirão, é possível realizar novos cadastros, atualizações de dados, inclusão ou exclusão de membros da família, alteração de renda e endereço, além da emissão de comprovantes.

Na primeira edição do mutirão, realizada em abril, cerca de 3,5 mil famílias foram atendidas. Nesta nova etapa, a expectativa é manter o alto volume de atendimentos e alcançar um novo público que ainda precisa se inserir no CadUnico ou mesmo manter o cadastro em dia.

A secretária de Assistência Social, Mayara Mendanha, reforça a importância da ação. “O objetivo da Gestão do prefeito Vilela é ampliar o alcance das políticas públicas e garantir que os direitos dos cidadãos sejam respeitados. O Cadastro Único é a porta de entrada para diversos benefícios sociais. Por isso, manter os dados atualizados é essencial para que as famílias não fiquem desassistidas”, destacou.

Para ser atendido, é necessário apresentar os documentos de todos os membros da família: RG, CPF, comprovante de endereço atualizado, declaração escolar (para crianças e adolescentes) e, se houver, comprovante de renda.

A dona de casa Sônia Maria, que participou da primeira edição do mutirão, reconheceu a importância da iniciativa e trouxe a mãe nesta segunda, para atualizar os dados. “Essa proposta é excelente. Estou acompanhando minha mãe para garantir que ela continue recebendo a aposentadoria. Manter os dados em dia é essencial”, afirmou.

Além do atendimento intensivo durante o mutirão, as equipes da Secretaria de Assistência Social continuam oferecendo acompanhamento às famílias por meio dos CRAS. A rede realiza o encaminhamento para programas sociais e oferece cursos, capacitações e suporte para o desenvolvimento da autonomia e independência econômica.

“A verdadeira assistência vai além do benefício imediato. Nosso foco é construir caminhos para que essas pessoas conquistem autonomia e tenham oportunidades de crescimento pessoal e profissional”, completou Mayara.

Documentos necessários para o atendimento (de todos os membros da família):

* RG e CPF

* Comprovante de endereço atualizado

* Declaração escolar (crianças e adolescentes)

* Comprovante de renda (se houver)

Serviços disponíveis durante o mutirão:

* Novo cadastro no CadÚnico

* Atualização de dados

* Inclusão ou exclusão de membros da família

* Alteração de endereço ou renda

* Emissão de comprovantes

* Encaminhamento para programas sociais

