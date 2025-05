Operação Brasil Central Divisas chega ao fim

A Academia de Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO) recebeu nesta segunda-feira (26/5) a cerimônia de encerramento da Operação Brasil Central Divisas. A iniciativa, realizada entre 12 e 26 de maio, contou com a ação integrada das Polícias Militares de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Minas Gerais, Tocantins, Bahia, Ceará, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF), sob a coordenação da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Com o objetivo de combater crimes nas divisas interestaduais, a operação focou no enfrentamento ao tráfico de drogas e armas, contrabando, descaminho e outros delitos que ameaçam a segurança pública e a ordem regional. As estratégias incluíram policiamento ostensivo e ações de inteligência, resultando em números expressivos de apreensões e prisões.

Em pronunciamento durante o evento, que incluiu a entrega de equipamentos às forças estaduais, o secretário de Segurança Pública de Goiás, Renato Brum, ressaltou a importância dos investimentos e da cooperação entre as polícias. “Essas entregas são fundamentais: treinamentos, munições e drones fortalecem nosso trabalho. Goiás está no coração do país, fazendo fronteira com vários estados, e precisamos agir com firmeza, especialmente contra o narcotráfico”, afirmou.

Brum destacou ainda os resultados significativos alcançados pela operação, com apreensões de armas e drogas. “Provam que, com comunicação e inteligência, nossas polícias podem agir com precisão, garantindo mais segurança para a população”.

Prevenção e repressão

O secretário nacional de Segurança Pública em exercício, Rodney da Silva, reforçou que a integração é fundamental. “O Brasil, com fronteiras de mais de 17 mil quilômetros de divisas, precisa que as polícias, todas, trabalhem de maneira integrada. A coordenação da Senasp foi em relação ao Brasil Central Divisas, um trabalho de atuação integrada de vários estados para prevenção e repressão de crimes de todas as naturezas”, disse.

No balanço, a operação resultou em 147 pessoas presas, 6.995 veículos e 18.368 pessoas abordadas, além da apreensão de 32 armas de fogo, 749 munições, 80 veículos e quase 4 toneladas de drogas retiradas de circulação. Em Goiás, especificamente, foram 17 prisões, 602 veículos abordados, além de 3 armas e 43,2 kg de drogas apreendidas. Outros estados também registraram números significativos, como Mato Grosso, com 478,5 kg de drogas apreendidas, e Ceará, onde foram capturadas 10 armas e quase 1,9 tonelada de entorpecentes.

Paralelamente à operação, a Polícia Militar de Goiás (PMGO) deu início ao 2º Curso de Pilotagem em Operações de Divisas, voltado para o aprimoramento da condução de veículos em situações de emergência, com participação de agentes da PRF, Polícia Militar do Piauí e Força Nacional. Além disso, a Senasp promoveu um teste de certificação para cães de trabalho, realizado no Batalhão de Policiamento com Cães da PMGO, entre os dias 26 e 30 de maio, com a presença de equipes da Força Nacional, PRF e policiais de vários estados, incluindo Amazonas, Maranhão e Paraná.

Como parte dos reforços à segurança pública, a SSP-GO recebeu novos equipamentos da Senasp, incluindo sete veículos descaracterizados no valor de R$ 808 mil, oito computadores (R$ 49,2 mil), cinco drones (R$ 165,7 mil), 166 kits de atendimento pré-hospitalar tático (R$ 70 mil) e 26.310 munições de treinamento.