Câmpus Cidade Ocidental abre processo seletivo complementar com inscrições gratuitas

Começa nesta terça-feira (22/7) e termina na sexta-feira (25/7) o período de inscrições para o Processo Seletivo Suplementar para Preenchimento de Vagas nos Cursos de Graduação do Câmpus Cidade Ocidental UFG. O objetivo do certame é preencher 61 vagas que ficaram ociosas após o processo seletivo realizado em julho deste ano, conforme edital publicado à época. A inscrição será realizada exclusivamente no endereço eletrônico <www.institutoverbena.ufg.br> por meio do Portal do Candidato, das 10 horas do dia 22 de julho de 2025 até às 17 horas de 25 de julho de 2025. A inscrição é gratuita.

Serão utilizadas as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) dos anos de 2020 a 2024. A seleção para o preenchimento das vagas por meio do desempenho no Enem se dará mediante a análise das notas obtidas, prevalecendo o candidato melhor classificado.

Das 61 vagas oferecidas em cursos de graduação da UFG, que é uma universidade pública e gratuita, 15 são para o bacharelado em Ciências da Segurança (matutino), 14 para o bacharelado em Ciências da Segurança (noturno), 15 para o bacharelado em Gestão de Saúde Digital (matutino), 14 para o bacharelado em Gestão de Saúde Digital (noturno), e 3 no bacharelado em Engenharia da Segurança Cibernética (matutino).

Todas as orientações como inscrições, cronograma, quadro de vagas e outras estão no Edital 18/2025 publicado pela Universidade Federal de Goiás (UFG) por meio do Instituto Verbena (IV/UFG) e da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd). O processo seletivo será realizado pelo Instituto Verbena e pelo Centro de Gestão Acadêmica (CGA), vinculado à Prograd. Ao IV caberá executar todos os procedimentos relativos à seleção de candidatos e o CGA está responsável pela matrícula dos aprovados.

