Câncer de colo de útero: mais de 17 mil casos são esperados em 2024

O câncer de colo de útero é o terceiro mais frequente entre as mulheres no Brasil, atrás apenas dos tumores de mama e colorretal, e é a quarta causa de morte entre o público feminino. Segundo estimativa do Instituto Nacional do Câncer (INCA), são esperados 17.010 novos casos no país apenas neste ano. A alta incidência da doença, sobretudo na região do Amazonas, levou os médicos do Instituto Internacional de Pesquisa e Educação da Hapvida NotreDame Intermédica (IPE) a iniciarem um estudo sobre o chamado câncer cervical, apresentado no mês em que o movimento Março Lilás traz à pauta a conscientização sobre o câncer de colo de útero e sua prevenção.

“A prevalência do vírus HPV de alto risco para câncer no Amazonas é maior que 30%. O estado também é um dos que a Hapvida NDI têm o maior índice de câncer de colo uterino mas, neste caso, a alta incidência na nossa rede própria se justifica porque realizamos mais exames diagnósticos que a média nacional, numa população com as maiores taxas da doença. Consequentemente, podemos identificá-la de forma precoce, o que impacta na sobrevida das mulheres”, afirma o gerente médico nacional de pesquisa da Hapvida NotreDame Intermédica, Rodrigo Sardenberg.

Segundo o especialista, a taxa de óbitos no Brasil pela doença é de 12,9%, enquanto na Hapvida NotreDame Intermédica é de 6%. Os números da doença são preocupantes, por isso o Ministério da Saúde lançou a campanha Março Lilás, para conscientizar a população sobre prevenção e enfrentamento ao câncer de colo do útero.

Em 2022, foram registrados 6.983 óbitos por câncer cervical no Brasil. No mundo, uma mulher morre a cada dois minutos em decorrência da doença. A meta da World Health Organization é atingir, em 2030, a taxa anual de incidência menor que quatro casos a cada 100 mil mulheres.

De acordo com Sardenberg, a mortalidade por câncer cervical na região Norte do Brasil é o dobro da média nacional. São 9,07 óbitos a cada 100 mil mulheres contra 4,51 no país.

“O câncer de colo de útero é o que mais mata no Norte, com 940 óbitos em 2022, a frente até do câncer de mama. Apesar da alta incidência, é o câncer com maior potencial de prevenção, daí a importância da aplicação da vacina na população menor de 15 anos e do tratamento das lesões pré-cancerígenas”, explica.

A recomendação é que mulheres realizem periodicamente o exame preventivo, o Papanicolau, para detecção precoce da doença.

Prevenção

O câncer do colo do útero é provocado pela infecção persistente por alguns tipos do Papilomavírus Humano – HPV. A infecção genital, na maioria das vezes, não causa doença. A transmissão é por meio de relações sexuais e pode causar lesões na vagina, colo do útero, pênis e ânus.

A principal forma de prevenção é a vacina contra o HPV, disponível para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos nas Unidades de Saúde da Família. A imunização pode prevenir 70% dos cânceres de colo do útero e 90% das verrugas genitais. O uso de preservativo também reduz o risco de contágio pelo vírus.

Segundo Sardenberg, o número de exames na rede própria da companhia fortalece ainda mais a cultura da prevenção. “Realizamos, no AM, uma alta taxa de Papanicolau. Falamos de 38% da população Hapvida NDI. Este número nos permite afirmar que somos uma empresa que preza pela excelência no atendimento de ponta a ponta. Nosso cuidado vai da promoção da saúde à prevenção, da consulta ao exame, do diagnóstico ao tratamento”, destaca.