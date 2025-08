Canto da Primavera 2025 terá número recorde de shows gratuitos em Pirenópolis

A edição de 2025 do Canto da Primavera – Mostra Nacional de Música de Pirenópolis promete entrar para a história do festival com o maior número de atrações musicais já realizadas. Ao todo, serão 70 shows gratuitos, reunindo artistas goianos e grandes nomes da música brasileira em uma verdadeira celebração da diversidade sonora.

Realizado pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), com correalização da Universidade Federal de Goiás (UFG), e Fundação RTVE, o festival acontece de 9 a 14 de setembro, em Pirenópolis, com palcos espalhados pelo Coreto, Praça da Matriz, Teatro Pompeo de Pina e Cavalhódromo.

O número expressivo de atrações é resultado de dois editais públicos voltados à seleção de artistas. O Edital de Seleção de Apresentações Artísticas e Culturais irá contemplar 56 atrações nas categorias local (para residentes em Pirenópolis), interior (para artistas de municípios goianos, exceto Goiânia) e regional (para artistas de qualquer cidade do estado). Os cachês variam entre R$ 7 mil e R$ 20 mil, e os shows serão realizados nos principais palcos do festival. As inscrições para este certame encerram-se nesta terça-feira, 5 de agosto.

Já o edital “Canto em Todos os Cantos”, com inscrições abertas até o dia 14 de agosto, selecionará 11 atrações compostas por solos, duos, trios e cortejos marciais. Os cachês vão de R$ 4 mil a R$ 5 mil. As apresentações ocorrerão em espaços icônicos da cidade, como a Ponte de Pedra, a Praça do Bonfim e também em cortejos pelas ruas do centro histórico. Ambos os editais estão disponíveis no site oficial do evento (cantodaprimavera.cultura.go.gov.br), e as inscrições devem ser feitas pela plataforma Plateia Editais.

Além das atrações selecionadas via edital, o Canto da Primavera 2025 já confirmou a presença de três grandes nomes da música brasileira: Ana Carolina, Xande de Pilares e Pato Fu. Os shows nacionais reforçam o compromisso do festival com a qualidade artística e com a democratização do acesso à cultura.

Sobre o Canto da Primavera

Criado com o objetivo de dar visibilidade à produção musical de Goiás, o Canto da Primavera chega à sua 24ª edição como uma política pública consolidada de valorização da música brasileira. O evento abre espaço para a diversidade de gêneros, do samba ao rock, do hip hop à música instrumental, da MPB ao sertanejo, e se firma como uma importante vitrine para artistas de todo o estado.

A mostra de música reúne artistas de diferentes estilos e regiões do país, promovendo apresentações gratuitas e abertas ao público em diversos pontos da cidade, como praças, coretos e teatros.

Promovido com o apoio de diversos parceiros, o Canto da Primavera conta ainda com a colaboração das Secretarias de Estado da Retomada, da Infraestrutura (Seinfra) e de Esporte e Lazer (Seel), Goiás Social, Goiás Turismo, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Saneago, Sesc Goiás e Prefeitura de Pirenópolis.