Capaz de salvar vidas, prevenção ainda é entrave para a saúde no Brasil

Por vezes ouvimos e repetimos, sistematicamente, certos conselhos relacionados à saúde e ao bem-estar, sem que nos demos conta do quão poderosos estes podem ser em nossas vidas. A sabedoria popular diz que “prevenir é melhor do que remediar”. Trata-se de um conselho extremamente valioso quando falamos de um tipo de doença que vitima anualmente dezenas de milhares de pessoas em todo o mundo. Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), a estimativa é que, até 2025, mais de 700 mil novos diagnósticos de câncer surjam apenas no Brasil.

Mesmo com a evolução dos tratamentos, o aumento dos investimentos em infraestrutura, educação e nas campanhas de conscientização, além do contínuo avanço da tecnologia, em muitos desses casos, infelizmente, muitas pessoas serão levadas à morte. Por isso, o trabalho de prevenção e diagnóstico precoce são tão importantes e repetidos à exaustão. Não é para menos: ações como essas podem, literalmente, salvar vidas.

O câncer de mama, por exemplo, é o mais comum entre as mulheres, com quatro em cada cinco casos ocorridos entre pessoas com mais de 50 anos. Menos de 10% dos casos são causados por questões genéticas e hereditárias, e os fatores de risco incluem obesidade, sedentarismo e alcoolismo, entre outros. Entretanto, este tipo de câncer tem mais de 90% de chances de tratamento e cura se detectado nos estágios iniciais. Por isso, é muito recomendável que mulheres a partir dos 35 anos, principalmente com histórico da doença na família, façam diariamente o autoexame e que, a partir dos 40 anos, se submetam anualmente a exames de mamografia. Estima-se que, aproximadamente, 80% dos casos de câncer de mama sejam detectados pelas próprias pacientes.

No caso do câncer de colo de útero e de ovário, apenas exames específicos são capazes de detectar a doença. Ainda segundo o INCA, ambos são os tipos de câncer ginecológico mais comuns entre mulheres, e só apresentam sintomas quando já estão em estados avançados. O câncer de ovário traz um grande desafio em seu rastreamento precoce, diferente do de colo de útero, que pode ser diagnosticado com exames como o Papanicolau. Segundo dados do A.C. Camargo Cancer Center, 75% dos casos são descobertos em estágios mais avançados. Esse é o motivo de as empresas de tecnologia trabalharem arduamente na criação de novas tecnologias para diagnósticos cada vez mais precisos.

Dado o avanço tecnológico e os recursos já disponíveis, é papel das fabricantes trazerem inovações capazes de levar o diagnóstico e o tratamento a um passo além. Entre os exemplos na área, alguns equipamentos que utilizam recursos baseados Inteligência Artificial (IA) são capazes de realizar a fusão de imagens do exame do ultrassom com os resultados da ressonância magnética, com a visualização em tempo real, propiciando maior assertividade nas biópsias. Os equipamentos, bem como suas novas tecnologias, têm se mostrado aliados cada vez mais valiosos para o bem-estar da população, auxiliando na prevenção, rastreio e diagnósticos precoces, além de contribuir com a saúde em todas as outras fases do ciclo de vida das pessoas, além de reduzir a pressão orçamentária sobre os sistemas de saúde, causada pelos tratamentos, que por vezes são muito caros.

Ao adotarmos medidas preventivas, como a manutenção de um estilo de vida saudável e a realização de exames regulares, podemos reduzir significativamente os riscos de desenvolvermos uma doença tão devastadora. Os avanços tecnológicos têm contribuído sobremaneira para o diagnóstico precoce e tratamentos mais eficazes, permitindo a detecção precoce de tumores e, com isso, o desenvolvimento de terapias personalizadas. Ao unirmos esses esforços, é possível enfrentar o câncer de forma mais assertiva, proporcionando uma melhor qualidade de vida e maiores chances de cura.