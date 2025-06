Capital Inicial apresenta turnê “Acústico 25 Anos” em Goiânia no dia 25 de julho

A banda Capital Inicial traz a Goiânia, no dia 25 de julho, a turnê “Acústico 25 Anos”, que celebra o aniversário de um dos projetos mais conhecidos do grupo. O show será realizado na Arena Multiplace, com início previsto para as 19h.

A apresentação faz parte da agenda comemorativa que revisita o álbum “Acústico MTV”, lançado em 2000, responsável por consolidar a presença do Capital Inicial em uma nova fase da carreira. O repertório reúne músicas que se destacaram nas paradas nacionais nas últimas décadas, como Primeiros Erros, Natasha, O Passageiro e Tudo Que Vai, interpretadas em novos arranjos, com instrumentos acústicos.

Formada no início da década de 1980, a banda é composta atualmente por Dinho Ouro Preto (voz), Fê Lemos (bateria), Flávio Lemos (baixo) e Yves Passarell (guitarra). O grupo tem passado por diferentes cidades do país com a mesma proposta: reunir o público em um formato mais intimista, sem abrir mão das características que marcaram sua trajetória no cenário do rock brasileiro.

Os ingressos estão disponíveis para compra no site Bilheteria Digital, com preços a partir de R$ 120. As entradas são divididas por setores e podem ser adquiridas com diferentes formas de pagamento.

Serviço

Capital Inicial – Turnê Acústico 25 Anos

Data: 25 de julho (quinta-feira)

Horário: A partir das 19h

Local: Arena Multiplace – Goiânia (GO)

Ingressos: A partir de R$ 120, à venda no site Bilheteria Digital