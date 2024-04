“Caravana do lixo eletrônico faz coleta gratuita em Rio Verde

Moradores de Rio Verde e região terão a oportunidade de descartar eletrônicos de forma gratuita durante a “Caravana do Lixo Eletrônico”. A iniciativa, que acontece entre os dias 8 e 12 de abril, visa recolher parabólicas antigas, receptores, controles remotos, pilhas e outros dispositivos eletrônicos fora de uso.

A ação é resultado de uma parceria entre a ONG Programando o Futuro e a Siga Antenado, entidade responsável pela substituição das parabólicas tradicionais por novas parabólicas digitais em residências de famílias inscritas em programas sociais do governo federal.

Os interessados em participar da coleta gratuita podem agendar o descarte por telefone, dirigir-se à base da caravana no Parque Engracia Vaz “Dona Nega” ou visitar o estande do Programando o Futuro durante a TecnoShow, uma das maiores feiras de tecnologia do agronegócio do país. Além disso, todos que fizerem o descarte concorrerão ao sorteio de um computador.

O principal objetivo da parceria é conscientizar sobre o descarte correto de eletrônicos, especialmente das antigas parabólicas, controles remotos, cabos e pilhas. Todo o material recolhido será encaminhado para pontos de coleta autorizados em Goiânia.

A ação não só promove a sustentabilidade, mas também contribui para a formação profissional gratuita de jovens em tecnologia, utilizando o material eletrônico recolhido pela Programando o Futuro. Vilmar Simion Nascimento, coordenador-geral da ONG, ressalta a importância da logística reversa e reitera o convite à população de Rio Verde para participar da iniciativa, seja agendando a coleta ou entregando o material diretamente na base da caravana.

Para mais informações e agendamento de coleta, os interessados podem entrar em contato com a ONG Programando o Futuro.

Como descartar

– Agendamento: entrar em contato pelo (62) 98205-2656, informando o endereço de coleta, dia e horário. A equipe da ONG Programando o Futuro fará a retirada do equipamento do telhado da casa e encaminhará para a destinação correta.

– Entrega na base: levar os equipamentos até a base da caravana, no Parque Engracia Vaz “Dona Nega”, na Av. Paulo Roberto Cunha. Entre os dias 8 e 11 de abril, o horário de funcionamento será das 8h às 18h. Na sexta-feira,12/04, será das 8h às 16h.

– Estande na TecnoShow: levar os equipamentos até o estande, onde a prioridade será para a entrega de equipamentos de menor porte, mas a ONG também receberá parabólicas dos visitantes da feira, que acontecerá entre os dias 8 e 12 de abril no Centro Tecnológico COMIGO (CTC), das 8h às 18h.

Sobre a Siga Antenado

Siga Antenado é o nome fantasia da EAF (Entidade Administradora da Faixa), criada por determinação da Anatel. É a entidade responsável por apoiar a população durante a migração do sinal de TV utilizado pelas parabólicas tradicionais (Banda C) para o sinal das parabólicas digitais (Banda Ku). A Siga Antenado é formada pelas operadoras Claro, TIM e Vivo, que foram as vencedoras dos blocos nacionais do leilão do 5G, com as licenças da faixa 3,5 GHz.