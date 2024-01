Carnamirim abre o carnaval de rua em Goiânia neste domingo, 28

Carnaval é sempre desafio para os pais que curtem bloquinho mas têm filhos pequenos em casa. A melhor solução é levar todo mundo pra rua. Para proporcionar uma folia para ser curtida em família, o Carnamirim será realizado neste domingo, 28, na Avenida 85, em frente ao campo do Goiás, a partir das 14h.

São 11 anos de realização do Carnamirim, proporcionando diversão segura e alegria para as famílias.

“O Carnamirim deste ano acontece com 15 dias de antecedência da data de carnaval para não chocar com as agendas escolares ou de viagem dos pais”, explica o organizador Jone Costa.

Charanga puxa o bloco

O Bloco Carnamirim será puxado pela banda Charanga Mirim, composta por músicos e uma charmosa charanga. Ela comandará a folia em um cercadinho harmonioso e com segurança para os foliões mirins de 0 a 12 anos acompanhados de sua família, a partir das 14 horas.

Este ano, o Carnamirim marca a 11ª edição, crescendo de uma brincadeira na praça T-25 para conquistar a famosa avenida 85 e contará, ainda, com o bloco da Pipoca na avenida para aqueles que forem dançar com suas próprias fantasias.

Jone Costa destaca a tradição do Carnamirim em Goiânia, lembrando que são esperadas mais de 100 famílias neste ano.