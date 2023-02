Carnaval 2023 em Goiânia: confira a programação completa

Após dois anos de restrições devido à pandemia de Covid-19, o carnaval retorna com tudo em Goiânia. O Tribuna do planalto preparou uma programação para quem vai ficar na capital e quer curtir.

A folia na AABB Goiânia será animada pela Roda de Samba do Xandão e tanto associados como não-associados podem participar da festa. O convite para quem ainda não é associado do clube custa R$ 15,00, se adquirido até esta sexta-feira, e R$ 20,00, quando comprado na hora. A associado não paga. O espaço cultural da AABB oferece todo conforto e segurança para os foliões e ainda tem estacionamento grátis. O carnaval na AABB Goiânia começa no sábado, 18, a partir do meio-dia. Adquira antecipadamente seu ingresso pelo telefone (62) 3202.6080 ou whatsapp 99863-1744. A quantidade de ingressos é limitada.

Mostra “O Amor, a Morte e as Paixões”

Um Carnaval de imersão cultural foi preparado pelo CineX Cult, unidade do Centro Cultural Oscar Niemeyer, para quem pretende fugir da folia convencional. Durante a mostra de cinema “O Amor, a Morte e as Paixões”, que segue até o próximo dia 1 de março, os goianos terão a oportunidade de curtir um bom filme, exposição de arte, música e gastronomia, de forma confortável e segura.

O destaque, com entrada gratuita, vai para o bate-papo com o ator e diretor Paulo Betti, que acontece na segunda-feira (20), às 17h. O artista traz dicas de atuação e toda a sua experiência adquirida no cinema brasileiro. Na mesma data, às 19h, também com entrada gratuita, a comediante Dadá Coelho apresenta seu stand up “Cuscuz na Mão” e promete muita alegria aos espectadores. Durante o período de Carnaval, os goianienses vão poder conferir grandes produções cinematográficas, que contaram com a curadoria de Lisandro Nogueira, como “Garotos dos Céus”, “Ilha de Bergman”, “Triângulo da Tristeza”, “Crimes of the Future”, “Aos Nossos Filhos”, ” Tudo em todo Lugar”, “Tinnitus”, entre vários outros.

Sexta – 17/02

19h30 – Show com Front Jr (Jazz)

19h – Filme: Curtas jornadas noite Adentro / Bate-papo: Rubens Macho Jr (Professor ECA/USP) e Xexéu ( Músico Debatedor)

Sábado – 18/02

17h – Bate-papo: Eduardo Marinho

19h30 – DJ Paola (Discotecagem)

19h – FIlme: Marte Um / Bate-papo: Luciene Dias (UFG) e Fabrício Cordeiro (Crítico)

Domingo – 19/02

19h30h – Duo de Jazz

19h – Filme: After Sun / Bate-papo: Maysa Balduino ( Psicanalista) e João Pedro (Crítico)

Segunda – 20/02

17h – Bate-papo: “Cinema e atuação” com Paulo Betti

19h – Stand Up “Cuscuz na Mão” com Dadá Coelho

Terça -21/02

19h30 – Duo de Jazz

19h – Filme: Aos Nossos Filhos / Bate-papo: Ruskaya Maia ( Psicanalista) e Rodrigo Cássio (Crítico)