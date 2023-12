Carro bate em árvore, pega fogo e deixa motorista ferido

Um homem ficou gravemente ferido em um acidente hoje de manhã na na Avenida Feira de Santana, no Parque Amazônia, em Goiânia. O motorista perdeu o controle do veículo, bateu em uma árvore e carro se incendiou. Ele foi salvo por populares e levado pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo).

Moradores de casas vizinhas ao local do acidente socorreram o homem. Como havia fumaça saindo do motor do carro, eles decidiram retirá-lo. Logo depois, conforme contaram, o veículo pegou fogo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima estava consciente e com Traumatismo Cranioencefálico (TCE) e hematoma no tórax. A Polícia Militar (PM) chegou ao local quando o homem já havia sido levado para o hospital.