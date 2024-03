Carro capota e motorista morre após ser arremessado para fora de veículo na BR-153

Um acidente fatal ocorreu na noite de sábado, 16, na BR-153, km 598, próximo ao Trevo que leva a Pontalina. Um homem de 37 anos, conduzindo um Renault Sandero, foi arremessado para fora do veículo após capotamento. O carro, viajando no sentido Morrinhos/Goiânia, saiu da pista, capotou, atravessou o canteiro central e parou na pista contrária.

A equipe de resgate da concessionária socorreu o condutor, porém ele não resistiu aos ferimentos e faleceu a caminho do hospital. A ausência do cinto de segurança pode ter contribuído para a tragédia. Latas e garrafas de bebidas alcoólicas foram encontradas tanto no interior do veículo quanto no local do acidente.