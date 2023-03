Casa do Artesanato sedia a Feira do Artesão

Em comemoração ao mês do artesão, começou nesta quinta-feira, 23, em Anápolis, uma feira com 25 produtores da cidade. O local escolhido para o evento foi a Casa do Artesanato, na Praça Bom Jesus. A iniciativa é da Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria de Integração Social, Esporte e Cultura, com a parceria da Associação Cultural Artesanal e Social de Anápolis (Acasa).

Serão comercializadas peças confeccionadas com diferentes elementos da natureza, como pedraria, folhas, sementes e outros itens. “Estamos juntos nesta comemoração a estes produtores que com sua dedicação nos mostram o potencial da arte e a economia criativa, apresentando o artesanato como caminho para a geração de renda”, explica a diretora de Cultura, Nabyla Carneiro.

Uma nova forma de gestão compartilhada foi criada na reabertura da Casa do Artesanato, aos cuidados da Acasa. Pelo Fundo Municipal de Cultura, são mais de R$ 60 mil entregues pelo edital 2021, e estão previstos os repasses de mais R$ 78 mil ofertados no último edital.

Feira do Artesão

Próximos dias:

24/03 – (sexta) – 8h às 18h

25/03 – (sábado) – 8h às 13h

Local: Casa do Artesanato – Praça Bom Jesus, Centro