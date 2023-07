Casal e crianças morrem em acidente de carro, em Doverlândia

Quatro pessoas da mesma família morreram durante um acidente de carro, em Doverlândia, na região sudoeste do estado, no último domingo (16). De acordo com a Polícia Militar, a família viajava pela GO-461, quando o motorista teria perdido o controle do veículo e caído dentro de um córrego.

No carro estavam um homem, de 36 anos, uma mulher, de 29, e duas crianças, sendo uma de três anos e um bebê de oito meses. O carro caiu dentro do córrego com as rodas viradas para cima, o que pode ter provocado o afogamento das vítimas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas a família foi retirada sem vida do veículo.