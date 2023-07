Casal é preso praticando o “golpe do estorno” em Anápolis

A Polícia Civil prendeu, na terça-feira (11), em Anápolis, um casal que tentava aplicar o chamado “golpe do estorno” em uma loja da cidade.

De acordo com as informações, o casal escolheu itens e, para o pagamento, que foi feito através de um link, eles utilizaram cartões de crédito de terceiros. A loja que seria alvo notou a ação, já que a dupla criminosa conseguiu ter êxito no crime em uma compra anterior, avaliada em R$ 25 mil, na qual a forma de pagamento foi a mesma e os reais donos dos cartões estornaram os valores.

A dupla foi presa antes de receber os produtos. Na casa, os policiais civis também apreenderam mercadorias “compradas” pelo mesmo esquema criminoso, na mesma loja, na ação anterior.