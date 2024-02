Casal é preso suspeito de desviar R$ 3 milhões de atacadista

A Polícia Civil prendeu, em Trindade, um casal suspeito de desviar pelo menos R$ 3 milhões de uma empresa atacadista localizada no Setor Campinas, na capital. De acordo com as investigações, a mulher era funcionária do local e, utilizando acesso aos sistemas, furtava cheques do local e os depositava em sua conta bancária. Mesmo de férias, a mulher teria continuado a depositar em sua conta bancária os cheques que havia furtado enquanto trabalhava. Após o depósito do dinheiro na conta ela repassava as quantias para a conta do marido.

Além de cheques furtados da empresa, a polícia apreendeu na residência do casal objetos adquiridos com dinheiro do crime. Entre eles, itens de luxo, como jóias, automóveis, e moto aquática. Também foram encontradas dez armas de fogo e mais de 2,2 mil munições, muitas ilegais.