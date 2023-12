Caso Amélia Vitória: Polícia indicia novo suspeito por estupro e assassinato de menina desaparecida

Após intensas investigações conduzidas pela Polícia Civil em colaboração com a Polícia Científica, um novo capítulo se desenrola no trágico caso de Amélia Vitória, uma adolescente de 14 anos que desapareceu ao sair de casa para procurar uma irmã na escola, em Aparecida de Goiânia. A polícia anunciou a prisão e indiciamento de Janildo da Silva Magalhães como autor dos crimes de estupro e assassinato, descartando o envolvimento do pedreiro que inicialmente estava sob suspeitas.

Durante uma coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira, 05, os delegados Eduardo Rodovalho e André Botesini revelaram os detalhes chocantes do caso, revelando que Janildo, de 38 anos, aposentado por invalidez, é um criminoso com um extenso histórico criminal, incluindo crimes sexuais, furtos, roubos, tráfico de drogas e homicídio.

As provas que ligam Janildo ao crime incluem exames de DNA que confirmaram o estupro de adolescente e imagens de câmeras de segurança que o conectaram a eventos fatais. A investigação revelou que Janildo praticava furtos e roubos usando uma bicicleta na região onde Amélia desapareceu.

O desfecho começou quando Janildo, aproveitando-se da falta de movimentação no local, ameaçou um estudante com uma faca e levou para os fundos de um imóvel próximo a uma região de mata, onde a estuprou pela primeira vez. Em seguida, colocou a vítima no cano da bicicleta, fazendo um percurso de cerca de 6km até um local insalubre, seu esconderijo para uso de drogas e armazenamento de objetos roubados.

Durante toda a noite, Janildo continuou a cometer atos de violência sexual contra Amélia no imóvel abandonado. A autópsia revelou que a morte do adolescente foi causada por asfixia, possivelmente por meio de um golpe mata-leão ou uso de um lençol.

O assassino tentou encobrir suas ações pintando uma bicicleta usada no crime e rasgando a camiseta que vestia, mas a família percebeu seu comportamento estranho. A comoção da própria família com a morte de Amélia levou Janildo a retornar ao local do crime, abandonando o corpo da menina em uma rua, facilitando sua localização.

Com um histórico que inclui um crime de estupro em 2017, Janildo enfrenta agora acusações gravíssimas pela morte de Amélia. O investigador não descartou a possibilidade de novas vítimas surgirem, considerando a semelhança com outro crime anterior.

O caso Amélia Vitória choca a comunidade e destaca a necessidade contínua de medidas para combater crimes tão horrendos, reforçando a importância da segurança pública e da proteção das crianças e adolescentes.

Dinâmica dos fatos