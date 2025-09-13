search
Destaque

CCJ da Câmara aprova reajuste de 4,83% para servidores municipais

Segundo a Prefeitura, índice foi calculado a partir da variação do INPC entre maio de 2023 e abril de 2024


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 13/09/2025 - 09:25

Câmara loca novos carros ao custo de R$ 7 milhões por ano
Representantes de sindicatos acompanharam a tramitação na CCJ e devem pressionar pela rápida votação em plenário. (Imagem: Reprodução)

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara Municipal de Goiânia aprovou, nesta sexta-feira (12), o projeto de lei que concede reajuste de 4,83% referente à data-base do funcionalismo municipal. A proposta, encaminhada pelo Poder Executivo, contempla os servidores efetivos da administração direta, autárquica e fundacional.

Com a aprovação, o texto segue para análise em plenário. A expectativa é de que a votação em primeira e segunda etapas aconteça ainda neste mês de setembro, permitindo que o reajuste seja incorporado aos vencimentos na folha salarial subsequente.

De acordo com a justificativa da Prefeitura, o índice foi calculado a partir da variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), entre maio de 2023 e abril de 2024, período de referência da revisão anual garantida pela Constituição. O impacto financeiro da medida, segundo informações preliminares, já foi previsto no orçamento deste ano.

A aprovação da data-base é considerada uma pauta recorrente entre os servidores municipais, que reivindicam a reposição inflacionária como forma de manutenção do poder de compra. Representantes de sindicatos acompanharam a tramitação na CCJ e devem pressionar pela rápida votação em plenário.

Agora, a proposta aguarda inclusão na ordem do dia do Legislativo goianiense. Caso seja aprovada em definitivo, a revisão beneficiará milhares de servidores de diferentes áreas da administração pública municipal, incluindo saúde, educação e segurança urbana.

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Caiado Lula
Destaque

Ronaldo Caiado critica condenação de Bolsonaro

12/09/2025
Bolsonaro prisão
Destaque

STF condena Bolsonaro a 27 anos e três meses de prisão

11/09/2025
Cármen condenação Bolsonaro
Justiça

Cármen Lúcia forma maioria pela condenação de Bolsonaro e aliados; acompanhe ao vivo

11/09/2025
STF retoma com voto que deve confirmar condenação a Bolsonaro e aliados
Poder

STF retoma com voto que deve confirmar condenação a Bolsonaro e aliados

11/09/2025
Aava aciona Conselho de Ética contra Novandir por violência política de gênero
Poder

Aava aciona Conselho de Ética contra Novandir por violência política de gênero

11/09/2025
MP-RJ pede suspensão de show de Leonardo após gasto de R$ 800 mil
Brasil

MP-RJ pede suspensão de show de Leonardo após gasto de R$ 800 mil

13/09/2025
MP e órgãos de fiscalização combatem loteamento clandestino em Caldazinha
Cidades

MP e órgãos de fiscalização combatem loteamento clandestino em Caldazinha

13/09/2025
Câmara loca novos carros ao custo de R$ 7 milhões por ano
Destaque

CCJ da Câmara aprova reajuste de 4,83% para servidores municipais

13/09/2025
Agora Tem Especialistas
Geral

Mutirão do Agora Tem Especialistas fará mais de 2 mil consultas, exames e cirurgias neste sábado em Goiás

13/09/2025
Pesquisa