Ceap-Sol promove ação de conscientização e testagem rápida de HIV/aids

O Centro Estadual de Atenção Prolongada e Casa de Apoio Condomínio Solidariedade (Ceap-Sol) promove hoje uma ação de importante caráter social, com a testagem rápida de HIV/aids e distribuição de autotestes para o diagnóstico da doença. Também haverá a entrega de kits com folder informativo e preservativos para a população que circula na região circunvizinha da unidade do Governo de Goiás gerida pelo Instituto Sócrates Guanaes (ISG) no Jardim Europa, em Goiânia.

A realização de testes e entregas kits orientativos serão realizadas em dois locais da capital. Na entrada do Plaza D’Oro Shopping (Bairro Eldorado), haverá um estande para a entrega de 250 autotestes de HIV/aids. E no Terminal Bandeiras será montada uma estrutura para a realização de cerca de 500 testes rápidos e 50 autotestes para diagnóstico da doença. Serão oferecidos ainda cem unidades de testes de confirmação, para os casos em que o primeiro teste apresentar a informação de positivo.

Os testes rápidos serão realizados por uma equipe de saúde capacitada, por meio de coleta de sangue da ponta do dedo. O resultado sai em até 30 minutos. As pessoas com resultado positivo serão orientadas por uma equipe composta por médicos, psicólogos e enfermeiros sobre o tratamento, seguindo todos os protocolos de sigilo. Em relação aos autotestes, as equipes prestarão as devidas orientações para que a pessoa consiga se testar em casa e sobre o que devem fazer em caso de resultado positivo.

A diretora técnica da unidade e infectologista, Thaís Lopes Safatle Dourado, explica que a iniciativa visa ampliar o acesso à prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do HIV. “Precisamos reforçar para a sociedade que, além do uso do preservativo, a testagem é um importante mecanismo de combate ao HIV/aids. Sabemos que a doença não tem cura, mas quando a pessoa recebe o diagnóstico precoce e se trata de maneira adequada, ela consegue ter uma melhor qualidade de vida e, ao mesmo tempo, evita passar a doença para outras pessoas”.

Preservativos

Qualquer cidadão pode adquirir, gratuitamente, preservativos femininos e masculinos em unidades básicas de saúde. Além disso, é possível realizar a testagem rápida contra o HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis em unidades básicas de saúde.

O diretor-executivo do Ceap-Sol, Antônio Jorge, explica que a unidade é voltada ao cuidado de pacientes com doenças infecciosas, incluindo o HIV/aids e doenças dermatológicas. “Além de estrutura ambulatorial e de leitos de internação prolongada para pacientes dentro do perfil, nós temos ainda uma estrutura que hospeda, temporariamente, pacientes com HIV/aids residentes fora de Goiânia, quando estes precisam realizar algum tratamento na capital”, lembrou.

“Com essa ação, fruto de mais uma importante parceria com a Secretaria de Estado da Saúde, pretendemos levar um pouco deste trabalho de conscientização, prevenção e tratamento que tem sido feito ao longo da história do hospital”, complementa Antônio Jorge.

O Ceap-Sol é uma unidade de saúde regulada, popularmente conhecida como porta fechada. Desse modo, os pacientes precisam ser encaminhados pelo Complexo Regulador Estadual.