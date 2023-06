CEITec divulga inscrições para cursos de graduação gratuitos

Os cursos gratuitos de graduação para tecnólogo em gestão de agronegócios e bacharelado em administração pública estão com inscrições abertas. As aulas serão oferecidas pela Universidade Federal de Catalão (UFCAT) em parceria com a Universidade Aberta do Brasil (UAB Anápolis) e Prefeitura de Anápolis, através do Centro de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia de Anápolis (CEITec).

Podem participar do processo seletivo os candidatos com certificado de conclusão do ensino médio ou curso equivalente, ou aqueles que estiverem cursando e concluirão a última série até a data da matrícula e que tenham feito o Enem entre os anos de 2009 a 2022.

Os interessados devem ler atentamente o edital, observando os critérios e as documentações solicitadas, e se inscrever até o dia 30 de junho pelo link https://portal.ufcat.edu.br/editais/edital-do-processo-seletivo-para-ingresso-nos-cursos-de-tecnologo-em-gestao-do-agronegocio-e-bacharelado-em-administracao-publica-2023-2-1.

Além das aulas online, estão programados encontros presenciais, que acontecerão no CEITec, com data e local definidos durante o período letivo. O início das aulas está previsto para outubro. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (62) 99179-0546.