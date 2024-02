Central do IPTU atende mais de 700 contribuintes em 2 dias

Em apenas dois dias de funcionamento, a Central do IPTU chega à marca de 742 contribuintes atendidos. Devido ao resultado positivo obtido no ano passado, a Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Finanças (Sefin), decidiu manter esse atendimento especializado para esclarecer as dúvidas dos goianienses em relação ao imposto de 2024.

Os atendimentos presenciais, sem necessidade de agendamento prévio, ocorrem até o dia 1º de março, na estrutura montada no prédio do Serviço Social do Comércio (SESC), localizado na Rua 19, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. O contribuinte pode tirar dúvidas, verificar os dados da inscrição cadastral que levaram ao cálculo do IPTU, ter ajuda em relação ao pagamento, além de orientações sobre processos de revisão e de atualização cadastral.

Segundo o secretário de Finanças, Vinícius Henrique Alves, a maioria das pessoas que passam pela unidade busca informações sobre as diferenças entre as alíquotas de imóveis comerciais e residenciais. “A secretaria orienta o contribuinte que coloque no contrato de locação uma cláusula que determina que a abertura de empresa no endereço do inquilino somente poderá acontecer com o consentimento do proprietário. Quando o imóvel for desocupado e só apresentar a documentação e abrir um processo para podermos fazer a revisão do IPTU”, orienta o titular da Sefin.

População atendida

A aposentada Cléia Manzzi não sabia que existia um CNPJ cadastrado na inscrição do imóvel, o que alterou o valor do imposto. “Estou aqui para pedir a revisão do imposto e fiquei surpresa quando descobri esse problema. Fui muito bem atendida, a dúvida foi esclarecida e consegui a redução do IPTU. Agora, só vou aguardar o novo boleto para realizar o pagamento”, diz.

Dona Palmira de Oliveira, moradora do centro, queria apenas parcelar e imprimir os boletos referentes ao imposto. “Quero agradecer ao prefeito Rogério Cruz pela iniciativa de trazer esse atendimento para o Centro. Eu amei. Fui muito bem atendida e até cafezinho serviram pra gente”, elogiou a aposentada.

“Ficamos felizes com os resultados até agora. Além de tudo isso, a Secretaria Municipal de Finanças firmou uma parceria com o Atende Fácil, que disponibilizou servidores para a unidade, assim, após o atendimento pelos técnicos da Sefin, o contribuinte consegue fazer a abertura de processos que serão encaminhados para a sala de atendimento do Atende Fácil”, aponta o secretário Vinícius Henrique Alves.

A primeira parcela do imposto e a cota única, para quem decidir pelo pagamento total à vista com desconto de 10%, vencem no dia 20 de fevereiro. Na Central do IPTU também é possível saber o valor do imposto deste ano, retirar boletos para pagamento e receber apoio para pagamento via PIX.