Central do IPTU inicia atendimento hoje em Goiânia

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Finanças (Sefin), iniciou hoje, às 9h, o atendimento presencial dos contribuintes na Central do IPTU. A estrutura foi montada no prédio do Serviço Social do Comércio (Sesc), localizado na Rua 19, no Centro. O espaço fica ao lado do prédio da Justiça Federal.

“A experiência do ano passado, quando criamos esse atendimento específico, demonstrou a eficiência da Central do IPTU como forma de garantir uma comunicação mais direta e transparente com a população. Devemos aprimorar ainda mais os serviços devido a uma série de treinamentos que nossos servidores passaram, para atender com mais precisão”, afirma o titular da Sefin, Vinícius Henrique Alves.

A Central do IPTU funcionará de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, sem agendamento prévio, até o dia 1º de março. A escolha do prédio do Sesc da Rua 19 surgiu dentro da proposta do programa de requalificação da Região Central, o Centraliza, lançado em outubro de 2023 pelo prefeito Rogério. Entre os objetivos, o projeto pretende promover ações voltadas à moradia, lazer, trabalho, comércio, educação e investimentos no Centro da Capital.

No local, foram montados 11 guichês, onde técnicos e auditores tributários da Sefin vão esclarecer dúvidas, atualizar cadastro, calcular a composição do imposto, emitir boletos ou efetuar pagamentos por meio de cartões e PIX, consultar o número de inscrição municipal e conferir os documentos necessários para abrir o processo de revisão ou atualização cadastral.

Uma das novidades da Central do IPTU deste ano é a parceria com o Atende Fácil, que disponibilizou servidores para a unidade. Assim, os contribuintes, que após o atendimento pelos técnicos da Sefin necessitarem fazer a abertura de processos, serão encaminhados para a sala da central de atendimento.

Assim como em 2023, todos os serviços continuam a ser feitos também nas agências da rede do Atende Fácil, em cinco pontos pela cidade, por agendamento, pelo site www.goiania.go.gov.br no ícone do Atende Fácil na tela principal.

“A Central do IPTU é mais uma experiência positiva da Prefeitura de Goiânia, na busca por desburocratizar o atendimento e melhorar o relacionamento com a população. Além disso, levamos à população de volta ao Centro de Goiânia, em mais uma ação do programa Centraliza, fomentando a circulação de pessoas e o comércio local”, pontua Vinícius Alves.