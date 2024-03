Centro de Referência da Juventude oferece cursos gratuitos

O Centro de Referência da Juventude (CRJ) está com inscrições abertas para mais de 400 vagas em cursos gratuitos, em Goiânia. As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de março pelo telefone (62) 3932-3905 ou pelo WhatsApp (62) 98416-5395.

Além dos cursos, a instituição oferece orientação jurídica, psicológica e social. O espaço também conta com estúdio de podcast e de tatuagem.

Segundo Aluísio Black, presidente do CRJ Goiás e Conselheiro Estadual da Juventude (Conjuve), os jovens e adolescentes precisam de meios para desenvolver suas habilidades.

“Os jovens necessitam de meios que ofereçam um espaço para interação entre os mundos, vislumbrados pela realidade sociocultural a qual estão inseridos e para qual estão sendo preparados, além do desenvolvimento de suas habilidades esportivas e culturais, destaca Black.

As aulas terão início a partir do dia 25 de março e serão ministradas na sede social do CRJ Goiás que fica na Avenida Independência, nº 41, no Setor Morais.

Confira abaixo os cursos, as vagas e os horários das aulas:

– Inglês: 100 vagas (sábado das 8h às 12h;

– Informática: 100 vagas (segunda, quarta e sexta);

– Violão: 30 vagas (sábado das 9h às 10h30)

– Capoeira – terapia: 30 vagas (terça e quinta às 15h)

– Ballet: 20 vagas (sábado das 8h30 às 10);

– Jiu Jitsu: 20 vagas (sábado das 9h às 11h)

– Danças Urbanas: 30 vagas ( sábado das 10h às 11h30)

– Jazz Acrobático: 30 vagas ( sábado das 14h às 16h);

– Breaking: 30 vagas (segunda, quarta e sexta das 18h30 às 20h)

– Dança de Salão e Ritmos: 30 vagas ( terça e quinta às 18h)

– Costura: 20 vagas (aos sábados às 8h30)