Centro Livre de Artes abre inscrições para 40 vagas em oficinas gratuitas de gaita e cajón

O Centro Livre de Artes (CLA), unidade da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), abre nesta segunda-feira (18/8), às 8h, as inscrições para duas oficinas musicais: Harmônica (gaita de boca) e Percussão Cajón, ambas ministradas pelo professor Randal Braz. As matrículas são somente presenciais, na secretaria da CLA.

A oficina de Harmônica é destinada a iniciantes no instrumento, com foco nos princípios e técnicas básicas para execução das primeiras melodias. O conteúdo inclui ainda noções teóricas elementares para o desenvolvimento da leitura musical e do aprimoramento harmônico. As aulas ocorrerão às segundas-feiras, das 18h30 às 19h30, com 20 vagas disponíveis. É necessário possuir uma harmônica em Dó (qualquer marca).

Já a oficina de Percussão Cajón tem como objetivo formar instrumentistas capazes de acompanhar ritmicamente diferentes estilos musicais, explorando níveis variados de complexidade no cajón e em outros instrumentos. As aulas abordarão também leitura rítmica e técnicas específicas para aprimoramento da coordenação motora. As atividades serão realizadas às segundas-feiras, das 20h às 21h, com 20 vagas. É necessário possuir um cajón de qualquer modelo ou marca.

Ambas as oficinas são gratuitas, têm duração semestral e são voltadas a pessoas alfabetizadas, com idade de 12 a 17 anos (acompanhadas de responsável) e adultos a partir de 18 anos.

Carlos Bolsonaro chama governadores de direita de “ratos” e “oportunistas”