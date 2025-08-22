Centro Livre de Artes abre mais de 160 novas vagas para oficinas semestrais gratuitas

O Centro Livre de Artes (CLA), unidade da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), abre na próxima segunda-feira (25/8), às 8h, mais de 160 novas vagas para oficinas de arte no segundo semestre de 2025. A escola oferece opções para crianças, jovens, adultos e idosos em diversas áreas artísticas como artes visuais, teatro e práticas criativas. As matrículas poderão ser realizadas somente de forma presencial na secretaria do CLA. Outras informações poderão ser obtidas na rede social do CLA (@centrolivredeartesgoiania) ou presencialmente na secretaria da escola.
Entre os destaques está a Oficina de Teatro, ministrada pelo professor Wagner Gonçalves, destinada a maiores de 18 anos. Com aulas semanais às segundas-feiras, das 14h às 17h, a proposta é estimular a expressão cênica por meio de jogos, exercícios criativos e criação de personagens. As artes visuais também marcam presença com oficinas de ilustração criativa para livretos infantis, desenho de figura humana, desenho com lápis de cor, gravura experimental e arte e palavra. Para as crianças, há opções de oficinas integradas e atividades lúdicas como Brincando com Arte, voltadas para o desenvolvimento criativo na infância.
A escola ainda oferece oficinas de danças populares afro-brasileiras, com turmas adultas e infantis, além de cursos de capoeira angola e de berimbau, reforçando o vínculo entre prática corporal, tradição e cultura popular. Outras opções incluem alongamento, aulas experimentais e atividades voltadas a casais, ampliando a diversidade da programação.
*Confira as oficinas e vagas disponíveis:*
*Teatro*
Oficina de Teatro – Prof. Wagner Gonçalves
Faixa etária: acima de 18 anos
Segunda-feira, 14h às 17h | 30 vagas
*Artes Visuais*
Ilustração criativa para livretos infantis – Prof. Flávia Brandão | Sala 13 | Turma 106
Segunda-feira, 13h30 às 17h30 | 5 vagas
Introdução ao desenho de figura humana – Prof. Fabíola Maranhão | Sala 11 | Turma 114
Segunda-feira, 13h30 às 17h30 | 5 vagas
Brincando com Arte – Profs. Alessandra e Lívia | Oficina integrada
Terça-feira, 08h às 09h15 e 09h30 às 10h45 | 5 vagas por turma | Faixa etária: 5 a 7 anos
Arte e Palavra – Profs. Kim e Márcia | Sala 10 | Turma 116
Terça-feira, 14h às 18h | 5 vagas
Oficina Integrada – Turma 202
Quarta-feira, 08h às 09h15 | Faixa etária: 5 a 7 anos | 10 vagas
Oficina Integrada – Turma 205
Terça-feira, 16h15 às 17h30 | Faixa etária: 6 a 8 anos | 12 vagas
Oficina Integrada – Turma 433
Terça-feira, 10h30 às 11h20 | Faixa etária: 5 anos | 3 vagas
Oficina Integrada – Turma Aero-local 410
Terça e quinta, 08h50 às 09h20 | Faixa etária: 18 a 55 anos | 4 vagas
Necessário trazer colchonete | Fazer aula experimental antes da matrícula
Desenho com lápis de cor – Prof. Fabíola Maranhão | Sala 13 | Turma 118
Quinta-feira, 13h30 às 17h30 | 5 vagas
Gravura experimental – Prof. Kim | Sala 12 | Turma 117
Quinta-feira, 14h às 18h | 5 vagas
*Danças Populares Afro-Brasileiras*
Turma 418 – Segunda-feira, 18h30 às 19h30 | Faixa etária: acima de 18 anos | 10 vagas
Turma 419 – Quarta-feira, 19h às 20h | Faixa etária: acima de 18 anos | Apenas para apresentações | 10 vagas
Turma 425 – Quinta-feira, 15h30 às 16h30 | Faixa etária: 8 a 12 anos | 12 vagas
*Capoeira Angola*
Adulto – Turma 421 | Segunda-feira, 19h30 às 21h | Faixa etária: acima de 18 anos | 10 vagas
Adulto – Turma 422 | Quarta-feira, 20h às 21h30 | Faixa etária: acima de 18 anos | 10 vagas
Infantil – Turma 423 | Segunda e quarta-feira, 15h às 16h30 | Faixa etária: 5 a 12 anos | 5 vagas
*Música e Movimento*
Oficina de Berimbau | Quinta-feira, 18h30 às 19h30 | Faixa etária: acima de 18 anos | 15 vagas
Não é necessário possuir o instrumento para iniciar
*Alongamento e Condicionamento (Prof. Peter)*
Turma 405 – Quarta-feira, 16h30 | Vagas para casais
Turma 407 – Segunda-feira, 16h30 | 3 vagas | Trazer colchonete
Vagas disponíveis para homens em todas as turmas | Trazer garrafa de água