Pela primeira vez, o renomado chef Thomas Troisgros comanda presencialmente uma das unidades do T.T. Burger, rede de hamburguerias da qual é fundador. O encontro acontece em Goiânia, no dia 17 de junho, a partir das 19h, com evento aberto ao público, música ao vivo e clima descontraído.

A ocasião marca também a estreia de uma criação inédita: o Goiabada Chilli Burger, desenvolvido por Thomas em parceria com o sous-chef Rafael Cavalieri. O sanduíche — que leva 120g de blend Angus Premium, queijo cheddar derretido, chilli e o exclusivo Goiabada Ketchup, no pão pintado — foi idealizado especialmente para o livro “T.T. Burger: Hambúrguer de Verdade”, lançado em 2024.

Recentemente laureado com sua primeira estrela Michelin pelo restaurante Oseille, no Rio de Janeiro, Thomas está à frente de diversos empreendimentos gastronômicos, incluindo os restaurantes Toto e Tijolada, além da rede T.T. Burger, que hoje conta com 14 unidades espalhadas por oito estados brasileiros.

“Essa será minha primeira vez comandando a cozinha da unidade de Goiânia. Estou animado para viver essa noite ao lado do meu grande amigo e parceiro Rafael Cavalieri e apresentar essa criação que desenvolvemos com muito carinho”, afirma o chef. Segundo ele, a ação faz parte de uma série de eventos que pretende realizar em todo o Brasil: “Quero estar mais próximo dos nossos clientes e agradecer pessoalmente pelo carinho que sempre recebemos.”

Hambúrguer brasileiro com alma gourmet

Fundado em 2013 no Rio de Janeiro, o T.T. Burger nasceu com a proposta de transformar o hambúrguer tradicional em uma experiência gastronômica brasileira. Com receitas autorais e ingredientes nacionais, a marca se consolidou como uma das pioneiras no segmento de hamburguerias artesanais no país, oferecendo combinações ousadas, saborosas e autênticas.

Com unidades em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Brasília e Vitória, a rede traz em seu cardápio a assinatura direta de Troisgros, que mescla técnica francesa com sabores tipicamente brasileiros.

Serviço

Evento com Thomas Troisgros em Goiânia

📍 T.T. Burger Goiânia – Rua 1137, nº 215, quadra 243, Setor Marista

📅 Data: 17 de junho (terça-feira)

🕖 Horário: a partir das 19h

🎶 Atrações: música ao vivo + burger exclusivo

📲 Instagram: @t.t.burger