Chef goiana Elaine Moura conquista o Brasil no “Mais Você” com a força da mulher negra

Elaine Moura fala com a mesma delicadeza com que monta um prato ou acolhe um empreendedor em início de jornada. Aos 12 anos, quando vendia doces para ajudar nas contas de casa, já havia nela uma centelha de liderança e intuição. “Naquele ambiente de escassez em que cresci, entendi que criar oportunidades seria o primeiro passo para minha liberdade e independência financeira”, diz.

Hoje, aos 36 anos, comanda a maior rede de franquias de pipoca gourmet do Brasil, lidera um coletivo de mulheres negras empreendedoras e atua como jurada de um reality culinário no programa Mais Você, da Ana Maria Braga — papel que, para ela, representa muito mais do que uma posição de destaque: é símbolo de mudança.

Entre panelas e propósitos

A presença de Elaine no reality Minha Mãe Cozinha Melhor que a Sua foi, como ela define, “uma das experiências mais incríveis” de sua carreira. Mas seu significado vai além do reconhecimento profissional. “Ter uma mulher negra, mãe solo, como jurada de reality, sendo ouvida, respeitada e aplaudida é disruptivo”, afirma. “Estou certa de que essa figura está enchendo de esperança tantas outras ‘Elaines’ na periferia do Brasil.”

Ela não se deixa seduzir pelos holofotes. Ali, diante das câmeras e das panelas, traz sua escuta atenta, seu rigor técnico e o olhar de quem conhece a potência dos ingredientes do Cerrado. “Analiso os pratos com acolhimento, pois são todos cozinheiros amadores. Levo comigo a análise crítica de vivência com elementos do Cerrado e observo o desempenho de cada um pautado na pesquisa que fizeram”, conta. “Gastronomia é cultura e história.”

É justamente esse entendimento, de que comida é linguagem, que a levou a unir sua formação em jornalismo à sua vivência como mulher preta brasileira. Elaine fundou o movimento Entre Raízes, coletivo de mulheres negras empreendedoras ou executivas que se apoiam em rede. “Cheguei a um momento da minha carreira que entendi que não basta vencer sozinha. Preciso fazer mais pela minha comunidade, pela minha gente.”

O grupo nasceu da escuta. “A liderança do Entre Raízes me desperta todos os dias para histórias fortes e solitárias. A mulher negra tem uma série de atravessamentos que tentam invisibilizá-la, desmotivá-la, e muitas vezes sem rede de apoio.”

Ela também carrega, com orgulho, uma memória afetiva que a liga ao ofício. “Sou neta de cozinheiros. Minha avó era merendeira de escola pública. Me lembro dela contando histórias dos pratos, falando das propriedades de cada alimento. Ela era quase uma curandeira através dos saberes que carregava em sua simplicidade máxima.”

Negócio com sabor de mudança

Foi dessa simplicidade que nasceu a PopCorn Gourmet, a marca que transformou pipoca em empreendimento de impacto. “Eu carrego histórias ao criar cada sabor”, diz. Mais do que um negócio, é um motor de transformação: “Esse trabalho não transformou só minha vida, como impacta a vida de dezenas de famílias. Hoje são mais de 300 pessoas envolvidas diretamente. Entendo meu negócio como agente de transformação social, liberdade de tempo e dinheiro através do alimento.”

Com coragem, perseverança e uma curiosidade que nunca abandonou a menina de 12 anos, Elaine Moura segue reescrevendo narrativas. A dela — e a de muitas outras mulheres que agora se enxergam onde antes não havia espelho.

“Minha voz pode ecoar e chegar muito longe como representante dessa gente. Tanto o jornalismo quanto a gastronomia são veículos de acesso. Uso não só minha competência de fala, mas meu networking para levantar essa bandeira e trazer mais de nós comigo.”