A chuva que caiu na tarde desta quarta-feira (27) na capital e região metropolitana deixou vários bairros alagados e motoristas ilhados. Um dos locais onde o nível da e subiu foi na conhecida “baixada do palmito”, no Córrego do Palmito, no setor Jardim Novo Mundo. Vários pontos de congestionamento foram registrados, como na Avenida 85 e Mutirão.

Ainda não há informações sobre vítimas e demais acidentes.

Essa notícia está em atualização.