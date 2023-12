Chuva traz alívio para goianiense depois de onda de calor

Depois de um dia quente, com máxima de 34º, o goianiense foi agradavelmente surpreendido pelo clima nublado nas primeiras horas do dia, o que fez com que a temperatura baixasse, além de melhorar a umidade relativa do ar. A quarta-feira terá máxima de 28º e umidade relativa do ar entre 90% e 50%, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). À tarde e à noite, a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas.

Essas condições climáticas devem se repetir até o dia 23. No dia 24, véspera de Natal, também haverá muitas nuvens, com possibilidade de chuva, mas haverá períodos ensolarados. A temperatura máxima, no entanto, não deverá passar de 29º.

A partir de amanhã, no entanto, pode ocorrer o avanço de uma massa de ar frio pelo país, após a passagem de uma frente fria que intensificará as chuvas no Centro-Cul do Brasil. Esse fator poderá fazer as temperaturas caírem de maneira mais acentuada, sinalizando de fato o fim da onda de calor ao mesmo tempo que o verão se inicia.